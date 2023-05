El Govern cessa la directora general de Funció Pública pel caos de les oposicions de dissabte

El Govern ha decidit destituir la directora general de Funció Pública, Marta Martorell pel caos en les oposicions d'establització de dissabte, segons ha avançat l'Ara. Al seu lloc, ha nomenat Anna Maria Molina, que ha ocupat diversos càrrecs a l'administració.

Els aspirants a funcionaris van denunciar retards generalitzats, manca d'exàmens, violacions d'anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d'algun dels processos. A dia d'avui, milers d'interins estan pendents de si han de repetir l'examen després de múltiples incidències.

Després de múltiples crítiques rebudes per part dels aspirants, dels sindicats i dels partits de l'oposició, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ja ha anunciat que compareixerà al Parlament per donar explicacions del caos. A més a més, el Govern ha obert una web per recopilar tota la informació relacionada amb les incidències del concurs d'oposició.​

Un total de 13.581 persones van ser convocades en una macroconvocatòria simultània gestionada per l'empresa Cegos, subcontractada per l'Executiu, per gestionar aquestes proves per estabilitzar el personal públic. L'origen de les incidències seria la doble externalizació de les oposicions, ja que al mateix temps, Cegos va subcontractar una altra empresa, l'ETT Randstad, per a fer la vigilància i coordinació de les proves.



Alt càrrec del Departament de Presidència

Martorell és un alt càrrec del Departament de Presidència. Abans d'entrar al Govern, va ser alcaldessa de Tiana entre el 2019 i el 2022, quan va perdre una moció de censura. Actualment continua sent regidora d'ERC al municipi. És llicenciada en Ciències polítiques i de l'administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzada en Relacions internacionals.

Per la seva banda, Anna Maria Molina, llicenciada en Dret i diplomada en Relacions Laborals, ha exercit recentment com a Subdirectora General d'Anàlisi i Planificació Estratègica, que depèn de Funció Pública. Treballa a la Generalitat des del 2005 i ha ocupat diversos càrrecs als departaments de Salut i de Presidència.