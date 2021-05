Las fiestas en las calles por el fin del estado de alarma llegan con seis comunidades en riesgo extremo

El estado de alarma en España llegó a su fin durante la madrugada del sábado y apenas se tardó una hora en ver las calles principales de muchas ciudades del país rebosantes de ciudadanos en busca de fiesta.

En un momento en el que el Gobierno desactiva cuestiones como el toque de queda y cada comunidad autónoma tendrá que acudir a la Justicia para poder tomar medidas restrictivas contundentes sin el amparo del estado de alarma, la incidencia acumulada de casos de coronavirus es alta aunque los ingresos hospitalarios no ofrecen ahora mismo datos preocupantes.

Mientras en España la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 198,60 –a partir de 250 se considera riesgo extremo–, el 6,85% de las camas de la UCI están ocupadas. Esta misma semana, además, se ha alcanzado las 13.271.511

con al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus, el 28% de la población.

En un reciente comunicado, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) llamaba a no bajar la guardia pese al fin del estado de alarma, puesto que los datos no son ni mucho menos tranquilizadores: "La pandemia todavía está lejos de ser controlada con incidencias acumuladas estancadas por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes", aseguraban.

La escala por incidencia acumulada de mayor a menor comunidad autónoma de España es: Euskadi (447,56), Madrid (317,56), Navarra (296,13), Melilla (295,14), Aragón (293,82), Catalunya (251,14), La Rioja (246,94), Cantabria (231,26), Castilla-La Mancha (202,52), Andalucía (191,73), Castilla y León (169,98), Asturias (111,70), Extremadura (94,27), Galicia (93,75), Canarias (90,76), Ceuta (84,32), Murcia (69,41), Illes Balears (60,43) y País Valencià (40,54).

La presión hospitalaria

Los ingresos y el porcentaje de camas ocupadas en las UCI actualmente no presentan datos alarmantes. La presión hospitalaria por regiones queda así: Euskadi (13,68%), Madrid (14,13%), Ceuta (10,61%), Melilla (10,44%), La Rioja (9,68%), Aragón (8,99%), Castilla-La Mancha (8,86%), Navarra (7,76%), Andalucía (6,70%), Catalunya (6,65%), Castilla y León (6,14%), Asturias (5,25%), Canarias (4,12%), Galicia (2,31%), Illes Balears (1,76%), Murcia (1,70%), Extremadura (1,63%) y País Valencià (1,54%).