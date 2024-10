Figuras de Sumar, Podemos, ERC o Bildu exigen a EEUU que deje de considerar a Cuba un país patrocinador del terrorismo

Parlamentarios de hasta 73 estados repartidos por todo el mundo condenan que Cuba forme parte de la lista de países que Estados Unidos considera "patrocinadores del terrorismo" y exigen a sus respectivos gobiernos que lleven a cabo acciones para que se libre a Cuba de esa calificación. Entre todos los firmantes, se encuentran diputados de Sumar —entre ellos, miembros de Izquierda Unida (IU) o Comuns—, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu o Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En concreto, son trece los diputados de formaciones políticas españolas que han estampado su firma en una carta bajo el lema Eliminen a Cuba de la lista. Son Irene Montero e Isa Serra, eurodiputadas por Podemos; Gerardo Pisarello, diputado por Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados; Agustín Santos Maraver, Engracia Rivera, Júlia Boada-Danés y Gala Pin, también diputados por Sumar; Ione Belarra, diputada por Podemos; Estrella Galán, eurodiputada por Sumar; Laura Castel y Héctor Sánchez, senadores por Esquerra Republicana; Pernando Barrera, eurodiputado por EH Bildu y Ana Miranda, por el BNG.

Ya en septiembre de este mismo año, un nutrido grupo de expresidentes de varias nacionalidades dirigieron una petición al todavía presidente estadounidense, Joe Biden, con el mismo mensaje. Entre los líderes que la apoyaron se encuentran el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la brasileña Dilma Rousseff o el colombiano Ernesto Samper Pizano.

Son dos pruebas del aumento de la presión desde distintos sectores para que Estados Unidos revierta la decisión que tomó Donald Trump de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en una dirección contraria a la que había tomado su antecesor, el demócrata Barack Obama, que había despojado al país de esa carga en 2015. Tal y como dicen las crónicas de esos días, no se trata de un movimiento que fuera a dar un vuelco a la situación de Cuba en el terreno de lo práctico, pero sí que fue un gesto necesario empezar a cambiar su encaje internacional.

Es algo que Trump hizo saltar por los aires y que ahora formaciones progresistas de todo el mundo luchan por volver a introducir en la agenda. En el manifiesto que han firmado los 13 parlamentarios mencionados se califica de "cínica, cruel" y de "clara violación del derecho internacional" la inclusión de Cuba en la lista.

Insisten, por otra parte, en que Cuba, lejos de patrocinar el terrorismo, lo que ha hecho es servir "de intermediario clave en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".

Además, acusan a Estados Unidos de haber diseñado una estrategia para "maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba, ahogando su economía, desplazando a sus familias e incluso restringiendo el flujo de ayuda humanitaria" y recuerdan que expertos de Naciones Unidas secundan esa misma visión al tiempo que especifican que atenta contra "el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados y el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales".

Hace algunos meses, en noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU condenó por 31º año consecutivo, en este caso, el embargo estadounidense a Cuba, poniendo en foco en el mismo sitio en el que lo pone la actual reivindicación de parlamentarios de todo el mundo para eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo: el daño que produce en la economía cubana.

¿Qué otros países forman parte de la lista?

Hoy por hoy, tal y como puede comprobarse en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, son cuatro los países incluidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que se conoce como SSOT, por sus siglas en inglés: State Sponsors of Terrorism. Además de Cuba, añadida por Trump en 2021 —antes había sido incluida en 1982 y retirada en 2015—, forman parte de ella Corea del Norte (2017), Irán (1984) y Siria (1979).

En los últimos tiempos, eso sí, Estados Unidos retiró a Cuba de otra lista, la de países que no cooperan plenamente con el país norteamericano en la lucha antiterrorista. Se da, por tanto, una paradoja. Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero no en la de países que no colaboran con Estados Unidos contra el terrorismo.

Se trata de un desajuste que los parlamentarios firmantes de la carta piden que se solvente cuanto antes. Lo hacen, además, en un momento de una gran carga política en Estados Unidos, toda vez que el 5 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales que enfrentarán al propio Donald Trump y Kamala Harris.

Además de condenar la inclusión de Cuba entre esos países, la carta Eliminen a Cuba de la lista exige que los Gobiernos de los distintos estados tomen medidas para presionar a Estados Unidos. Por el momento, cuando menos en el caso de España, no hay movimientos a la vista ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, pero fuentes de algunas de las formaciones españolas a las que pertenecen los diputados, senadores y europarlamentarios firmantes no descartan llevar pronto alguna iniciativa al Parlamento.