El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este martes que no está de acuerdo con la advertencia de la Comisión Europea a España sobre las restricciones de viajes, asegurando que la actuación del país no la ve "incompatible; no lo veo incoherente". "Estamos como sacrificando nuestra movilidad para garantizar un espacio más seguro para aquellos que vienen de fuera y dinamizan la economía", ha dicho, lo que, ha insistido, "no me parece incoherente; aparentemente lo es, pero no lo es".

A su juicio, "hay una relación causa-efecto y coincide, además, con lo que hacen otros países. En esto no estoy de acuerdo con la UE, con lo que han dicho". Así lo ha señalado De la Torre tras ser preguntado, en concreto, por la advertencia de la UE a España al pedir coherencia en las restricciones de viajes que aplica. De la Torre ha insistido, en primer lugar, en que a la UE "la apoyo siempre" y en que es "leal" a ella, valorando, asimismo, el sentimiento "hacia la UE, que es de las cosas positivas que han pasado en el siglo XX".

No obstante, ha incidido en no estar de acuerdo con esa apreciación porque "en otros países ocurre igual, salen a otros países y nos viene fenomenal que puedan venir a zonas turísticas nuestras, etcétera, pero dentro ponen restricciones de movilidad, lo hace Alemania, lo hace Francia, pero vienen aquí".

"Estamos recibiendo a los que vienen con sus certificados"

"Nosotros lo que estamos es recibiendo a los que vienen con sus certificados para poder viajar, de estar en condiciones, y dinamizan la economía nuestra", ha defendido, añadiendo que "si dentro de España se plantean restricciones por la autoridad sanitaria, porque lo consideran oportuno, porque los números en cuanto a incidencias lo aconsejan estamos ofreciendo un espacio más seguro a esos países".

"También vienen por ello, porque nuestros números hoy en incidencias son mejores que los de Alemania y los de Francia, por hablar de estos destinos concretos que están en la memoria de todos", ha dicho. Ha insistido, por tanto, en que lo que ha planteado España no lo ve "incompatible ni incoherente", admitiendo que es "duro para nosotros, pues no puede moverse uno de provincia a provincia hasta que los números estén mejor, hasta que el riesgo de la cepa británica y cuarta ola se aparten".

Por otro lado, ha incidido en que los números de Málaga "van bien", recordando que este pasado lunes se notificaron nueve contagios, mientras que este martes hay 25, animando a seguir "con el esfuerzo" y avanzando para que los números sean aún mejor para que vengan "con los controles necesarios".

Ha agregado, por tanto, en que pese a que los datos van mejor "no significa que relajemos medidas", ha dicho De la Torre, que ha dejado claro que lo más importante "es la salud". "Mientas mejores números tengamos en salud mejor irá la economía. El motivo esencial de las normas es evitar contagios", ha concluido.