La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este martes en una entrevista en el programa de Juan Carlos Monedero, En la Frontera, la creación de una empresa pública de energía, como ha planteado Unidas Podemos. En concreto, Belarra ha señalado que este paso introduciría en el mercado "transparencia y competencia". "Se puede hacer, pero hace falta voluntad política", ha señalado. Del mismo modo, ha añadido que el Ejecutivo tiene que ser "empático y tiene que escuchar a la ciudadanía y a las asociaciones de consumidores".

Por otro lado, Belarra, que ha hablado sobre las propuestas de su ministerio, ha explicado que su propuesta sobre la Ley de Dependencia, que va a ser "una auténtica revolución porque va a transformar un modelo de asistencia residencial a un modelo de asistencia a domicilio". A juicio de la ministra, "es lo que quiere la gente mayor y en situación de dependencia".

Sobre los fondos europeos, Belarra ha afirmado que la intención del Gobierno es transformarlos en "empleos estables". Así, ha señalado que es un eje central apostar por empleos decentes en los sectores más precarios. Del mismo modo, ha hablado de los ERTE aplicados por el ministerio de Trabajo durante la pandemia. "Este año deja un balance muy claro de lo que significa que Unidas Podemos esté en el Gobierno: la diferencia entre cómo se gestionó la crisis de 2008 y cómo se ha gestionado esta crisis", ha señalado.

Belarra también se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha señalado que su bloqueo es "gravísimo": "El PP está en rebeldía contra la Constitución y aquí no pasa nada; es enormemente grave", ha dicho. Del mismo modo, ha cuestionado la postura del PP como principal partido de la oposición: "Tenemos una oposición que no está a la altura de lo que se merece este país. El PP se fue a Europa a intentar que España no recibiera lo que le correspondía de los fondos europeos", ha criticado.

En cuanto a la próxima asamblea de Podemos, Belarra ha señalado que Pablo Iglesias ha dado "un paso a un lado en el momento en el que considera que ha hecho todo lo mejor que lo podía hacer". "Tenemos el reto de utilizar todo el trabajo que hizo Pablo Iglesias para seguir creciendo y liderar el próximo Gobierno de coalición, que es nuestro objetivo, ser la fuerza mayoritaria", ha añadido.

Por último, Belarra ha hecho hincapié en que su candidatura a dirigir Unidas Podemos pretende centrar sus esfuerzos en "el municipalismo y en tener las mejores candidaturas". A su juicio, hace falta una secretaría de organización del partido donde menos esté sea en Madrid. "Ya lo dijo Pedro J.: el problema no era Pablo Iglesias, sino Podemos. Así que vamos a demostrarles con muchísima participación que hay partido para rato", ha sentenciado pensando en la V Asamblea Ciudadana de la formación.