La fundación de Abascal estrecha sus vínculos con los últimos reductos carlistas de ultraderecha

Los carlistas de extrema derecha no están acostumbrados a las aglomeraciones. Sus actos habituales, en los que se confunden la defensa ultracristiana junto a proclamas patrióticas, suelen estar marcados por un número reducido de participantes, fiel reflejo de las escasas fuerzas que a día de hoy ostentan los viejos defensores del lema "Dios, Patria, Fueros y Rey". En ese escenario, Vox y su entorno aparecen como una gran oportunidad para salir del ostracismo.

La Fundación en Defensa de la Nación Española (DENAES), creada en 2006 por Santiago Abascal –quien por entonces estaba en filas del PP– y utilizada desde 2013 por Vox a modo de think-tank, mantiene sus puertas abiertas a esa extrema derecha carlista que hoy intenta sobrevivir.

Este sábado 26, DENAES celebrará una conferencia en el Hotel AC Tarragona con la "colaboración" de Somatemps y Unidad Hispanista, dos organizaciones íntimamente ligadas a los reductos de ultraderecha que controla la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), una pequeña organización que hoy preside el marino y expresentador de programas de aventuras Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo.

Somatemps es una de las pantallas del ultranacionalismo español en Catalunya. El presidente de este grupo es Javier Barraycoa, quien al mismo tiempo forma parte de la junta directiva de CTC.

Barraycoa también está al frente de Unidad Hispanista, el otro grupo que figura en el cartel del encuentro de Tarragona junto a DENAES. Sus ambiciones superan en este caso las fronteras españolas, e incluso pretenden llevarlas allende los mares: entre sus reivindicaciones figura la anexión de Puerto Rico, archipiélago situado a 6.400 kilómetros de Madrid. En un retorno al viejo colonialismo, este grupo reivindica que "Puerto Rico es España".

En esa línea, Unidad Hispanista defiende "la promoción, desarrollo y divulgación de los valores de la Hispanidad como Imperio Generador de principios de dignidad y respeto a las personas y creador de las Españas".

En tal sentido, aclara que "se entiende la Hispanidad en el sentido de la civilización católica instaurada por el legado de Isabel la Católica en su expresión testamentaria que conformó las leyes de Indias y la misión evangelizadora por el Nuevo Mundo descubierto e incorporado a la España imperial de los Austrias".

"Caballeros católicos"

En un "Acto Público de Afirmación Hispánica" celebrado en octubre pasado ante el Monumento de Isabel La Católica en Madrid, Barraycoa llamó a sus seguidores a "ser como los caballeros católicos", al tiempo que machacaba al protestantismo porque, a su juicio, "representa este mundo sin Dios".

"Dios nos utilizará como instrumentos si somos dóciles en seguir sus doctrinas, sus mandatos. No hay más felicidad que la paz de Cristo. Si fracasamos, si no somos puros, si no tenemos el valor que tuvieron nuestros ancestros, el mundo está perdido", afirmó durante ese mitin.

Barraycoa estuvo el sábado pasado en Granada, donde intervino como orador junto a Telmo Aldaz en un encuentro organizado por los ultraderechistas de esa ciudad andaluza. Tal como avanzó Público, los carlistas tenían previsto reunirse en el convento de las Comendadoras de Santiago.

Sin embargo, tras la publicación de ese artículo sus organizadores se vieron obligados a cambiar de localización. "Finalmente las charlas y tertulias no pudieron celebrarse en el lugar previsto, el convento de las Comendadoras de Santiago, debido a las presiones provocadas por un artículo sectario aparecido en el diario digital Público", señala un artículo difundido por la web carlista Ahora Información.

"Tarragona hispana"

Barraycoa será uno de los oradores en el encuentro que celebrará este sábado la fundación de Vox junto a Unidad Hispanista y Somatemps bajo el lema "Tarragona Hispana". Según ha podido verificar Público, este dirigente carlista ha participado en otros eventos de DENAES en su calidad de presidente de Somatemps.

En septiembre de 2019, Barraycoa viajó al Parlamento Europeo junto a Iván Vélez, director de DENAES y dirigente de Vox. Ambos participaron en un encuentro organizado por la delegación del partido ultra en la Eurocámara con el objetivo de "desmontar los mitos y las mentiras intrínsecas al separatismo".

Islamismo y nacionalismo

El evento de Tarragona contará además con la mediadora sociocultural Hanan Serroukh, quien tuvo una presencia efímera como coordinadora del área de convivencia, inmigración y mediación en el ayuntamiento de Badalona durante la etapa del popular Xavier García Albiol.

En el acto de Tarragona, Serroukh ofrecerá una charla sobre "El islamismo al servicio del nacionalismo", será la charla que Serroukh impartirá en el encuentro de DENAES. También estará el periodista José Javier Esparza, cuya intervención se titula "Del franquismo al nacionalismo" .