Los antivacunas se sirven de las redes de ultraderecha afines a Vox para difundir su mensaje negacionista

La pasión por Vox se confunde con el desprecio hacia las medidas sanitarias con la pandemia. En el medio, cada poco, surgen voces xenófobas e insultos contra políticos de izquierda. En el complejo mundo de las redes sociales que nacieron al calor del partido ultraderechista hoy se difunden teorías negacionistas que se mezclan con llamamientos a protestar contra el Gobierno.

Antonio –nombre utilizado para identificarse en Telegram– no ha demostrado precisamente grandes dotes de liderazgo en 'Dimisión Pedro Sánchez', un grupo que funciona en esa red social y en el que cada mañana desea los buenos días a sus 2.300 seguidores con emoticones de la bandera española. Antonio montó este espacio para reunir a activistas "patrióticos" contra el Gobierno, pero la cosa ha degenerado en un paraíso antivacunas.

El fundador intentó evitarlo, pero no tuvo éxito. "Por favor, dejad de spammear noticias de vacunas, este no es un grupo antivacunas, ciñámonos a la temática del grupo", pidió el pasado día 11 en un mensaje enviado a las 22.42, después de otro día plagado de comentarios y fake-news relacionadas con la pandemia. "Mueren más niños por la vacuna que por el Covid, declara enfermera a legisladores en Luisiana", era el título de un mensaje enviado exactamente cinco minutos antes por uno de los usuarios habituales del grupo.

En la presentación de este espacio de Telegram, Antonio ya dejaba claro que allí se exige "la dimisión de Pedro Sánchez y todo su gobierno con carácter urgente". "Por favor, no hagáis comentarios sobre teorías conspiranoicas, 5G, uso de mascarillas o lo que ocurre en USA", reclama el administrador del grupo en el mensaje de presentación. Sin embargo, entre los más de 41.000 mensajes enviados por sus seguidores hay un creciente número de bulos negacionistas.

"Ayer o anteayer hubo una manifestación en Italia donde sacaban carteles y leían a las víctimas de la vacuna, era interminable. De verdad, dejad de poneos ese veneno y organicémonos para denunciarles", reclamaba el pasado 1 de diciembre Elena, otra de las participantes asiduas de 'Dimisión Pedro Sánchez'.

Los mensajes relacionados con las vacunas se intercalan con el otro gran tema que suele despertar reacciones favorables entre sus seguidores: la propaganda de todo tipo sobre Vox, en muchos casos proveniente de canales oficiales del partido y distribuida por simpatizantes del partido ultraderechista presentes en ese canal de Telegram.

"Todos juntos podemos salvar a España de los comunistas traidores", lanzaba otro activista enviado a principios de diciembre junto a un enlace que llevaba directamente a un mensaje en Twitter de un seguidor de Vox. "Si quieres a España únete a Vox. Es la única solución", decía.

"Afíliate o colabora"

En 'Vox Nación Canal', otro espacio de Telegram con 1.818 seguidores, difunden igualmente las actividades del partido ultraderechista junto a imágenes de la "resistencia antivacunas" en distintos países de Europa. "Afíliate o colabora", dice el mensaje de presentación del grupo.

Sus responsables han difundido mensajes en los que se habla de "plandemia", un término empleado habitualmente por los sectores de la ultraderecha negacionista para rechazar la mismísima existencia del coronavirus. En otros han llegado a mezclar en una misma frase las etiquetas "Yo no me vacuno" y "Gobierno dimisión".

"No habéis sucumbido"

Las 'fake news' negacionistas también desbordan 'Canal 5TV', un grupo de Telegram que cuenta con casi 40.000 seguidores. Su creador y actual administrador, Julio García, fue candidato de Vox en las últimas elecciones municipales en Sant Adrià de Besòs, según publicaron varios medios en abril de 2020. Entonces se conoció que el PSOE le había denunciado por la difusión de un video en el que acusaba a la formación socialista de estar vinculada a los atentados del 11-M. Hoy, García está completamente distanciado de Vox.

"Sois unos auténticos héroes. Porque tras casi dos años de presión no habéis sucumbido y no habéis entregado vuestra alma. Felicidades a todos. Porque después de seis olas, tres dosis, Telecinco, La Sexta, Antena 3, sanitarios a sueldos y muchas mentiras más, no han podido con vosotros", escribía el pasado 31 de diciembre García en un mensaje que fue visto por 24.800 personas.

'Canal 5TV' está ligado a otros colectivos que se definen como "medios alternativos" y que funcionan habitualmente en plataformas virtuales. Entre ellos está 'Alt News Radio', un espacio xenófobo que circulaba a través de esos espacios "alternativos" de la ultraderecha y que estaba a cargo del falangista vasco Santiago Fontenla.

El grupo liderado por García en Telegram está hoy plenamente dominado por las campañas antivacunas. "Creyente covidiano, no dejes tu mascarilla al salir de casa", ironizaba hace algunas semanas el responsable de 'Canal 5TV'. "Si todos los tontos de este país se fueran a Portugal, la península volcaría", afirmó en un audio en el que rechazaba, sin ningún dato, que existiesen nuevas cepas.

"No es por ir contra Vox..."

El coronavirus ha abierto una grieta entre García y el partido ultraderechista. "No es por ir contra Vox y menos por mi gente que vota y espera que Vox haga algo, pero Aguilar, Buixadé y Tertsch han votado a favor de la implantación del certificado digital verde. Investiguen ustedes mismos. Que me perdone mi gente de Vox que tenemos muchos, pero la verdad ante todo", escribió el responsable de 'Canal 5TV' en marzo de 2021.

García dedicó otro duro mensaje contra la diputada Macarena Olona, a la que atacó desde Telegram por haberse vacunado. "La cara de susto se te quedará cuando te de un trombo, imbécil! Y te tendría que dar! Otra más del rebaño... menuda decepción", disparó.