El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que no va a descartar "nunca" una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que "no sería un obstáculo" para hacer presidente a un miembro de Cs si supiera que con eso va a haber en la región "una política de progresos".

Pese a que cree que ahora la prioridad es centrarse en la pandemia, en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Gabilondo ha asegurado que está trabajo en la dirección de buscar alianzas para emprender un cambio en Madrid.

Ha asegurado que ya ha hablado sobre esta cuestión con Más Madrid y Unidas Podemos y se ha vuelto a dirigir a Cs, para que si en algún momento encontrara que en el Gobierno en el que está no tiene consistencia para abordar los problemas hablará con ellos. "No puede ser que en Madrid no haya una articulación con voluntad de transformación", ha espetado.

En este punto, al ser preguntado si estaría dispuesto a hacer presidente de la Comunidad a Cs para facilitar ese cambio y si estaría dispuesto a sacrificarse, ha aseverado que, desde luego, "si supera que con eso en Madrid va a haber política de progreso, de transformación, de reforma y de lucha contra la desigualdad" no será "nunca un obstáculo".

Por eso, ha matizado, se debe buscar alianzas "con proyectos de progreso" y ha recordado que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que la propuesta de la moción de censura tiene que ir dirigida con un "candidato del PSOE".

En otro orden de cosas, sobre si le molesta que le acusen de "cierta pasividad", el líder de la oposición ha reconocido que él tiene una forma distinta de hacer las cosas y que puede tener "ciertos defectos de carácter" pero ha negado esa "pasividad".

"Mis intervenciones no suelen tener especial mordiente y pueden pasar desapercibidas en algunos ámbitos pero no soy pasivo ni trabajo poco (...) Me siento apoyado por el partido", ha concluido.