A Pello Otxandiano empezamos a conocerlo allá por 2022, cuando

era director de programa de EH Bildu y aún se debatía la ley vasca de

Educación. Ya por entonces solía presentarse en público vestido con

camiseta y americana, esa combinación solemne pero desenfadada

que patentó Arnaldo Otegi hace veinte años en la propuesta de paz de

Anoeta. Después, cuando el pacto educativo saltó por los aires,

Otxandiano puso voz al malestar de su formación y denunció con una

seriedad notarial que el PNV y el PSE habían apañado en secreto la

ley definitiva. Aún no lo sabíamos, pero estaba a punto de convertirse

en candidato a lehendakari.

Ahí es cuando aparecieron las gafas como un símbolo, una

armadura, un punto y aparte entre los años de aprendizaje y el tiempo

de la madurez. Sus adversarios políticos no las tienen todas consigo y

dicen que EH Bildu nos la da con queso y se disfraza de niño bueno,

de chico modosito y empollón, el primero de la clase, el que nunca ha

roto un plato. No lo mencionan, pero todos sabemos que se refieren a

las gafas, pues les resulta sospechoso que la izquierda

independentista no ponga en primera fila a un exaltado vestido con

ropa de alpinista sino a un chaval apacible y discreto que podría pasar

por un primo lejano de Pere Aragonès o por un filósofo de la escuela

de Fráncfort.

Alguien podría objetar que estamos prestando demasiada atención

a la fachada, a las minucias de la indumentaria, pero esas gafas no

son un mero complemento de moda sino un mensaje político. De

hecho, Otxandiano acaba de publicar un ensayo que se titula

Begirada, "mirada" en euskera, y uno ya está muy mayor para andar

creyendo en las casualidades. ¿No estamos aún convencidos? Pues ahí

tenemos uno de los lemas que EH Bildu ha difundido en precampaña:

Enfoca en futuro. No son gafas de lectura ni un remedio para la vista

cansada sino lentes de lejos, de esas que usamos los miopes para

distinguir los subtítulos de las películas y mirar al horizonte.

Ante este panorama, no es de extrañar que el PNV y el PSE hayan

bañado sus discursos con alusiones permanentes al pasado. Algunos

coetáneos de Otxandiano, dice Eneko Andueza, "me querían más

muerto que vivo". Para Andoni Ortuzar, por su parte, hay quienes

"sólo hablan de futuro porque se avergüenzan de su pasado". Otxandiano levanta las manos y dice a mí que me registren, "yo

pertenezco a una generación que no ha tenido responsabilidades

políticas en el ciclo anterior". Total, EH Bildu nace en ausencia de

ETA y "estamos mucho mejor que hace quince años". Total, añade

Otxandiano, ETA siempre reaparece en el debate preelectoral como

un traje a medida.

Algo sabe al respecto Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días

compartía en sus redes sociales un cartel de Otxandiano con el lema

Aldaketa. "Cambio", en euskera. Ustedes dirán por qué hay tantas

palabras vascas que terminan en "eta" y por qué las evocaciones al

terrorismo siguen tan vigentes en la política con sede madrileña.

Basta una mirada al Sociómetro de febrero para comprender que las

preocupaciones de la población vasca desfilan por otros derroteros: el trabajo está regulinchi, la sanidad pública flaquea, la economía no va

como para tirar cohetes y el acceso a la vivienda nos trae por la calle

de la amargura. Ya en 2014, la violencia era un problema para solo el

1% de los vascos.

Las gafas de Otxandiano deben de andar sonriendo últimamente

porque los sondeos de EiTB lo encumbran como el candidato mejor

valorado. Aquí convendría extremar las precauciones, pues existe un

precedente vasco de mal augurio: Rosa Díez llegó a ser la líder mejor

valorada de España apenas unos meses antes de que UPyD

desapareciera del mapa. A veces no está de más caerle mal al

adversario para que las simpatías se traduzcan en votos. Ahora miro

los microdatos de la encuesta de EiTB y veo que los votantes

peneuvistas dan un buen aprobado a Otxandiano mientras que los

votantes de EH Bildu suspenden a Imanol Pradales y prefieren a la

candidata de Podemos.

¿No se estará usted moderando, señor Otxandiano? ¿No será que

sus votantes son muy punkis pero usted prefiere dárselas de prudente

y de gestor para ver si seduce algún corazón desprevenido en las

inmediaciones de los batzokis? Otxandiano responde que no, que él se

parece a Pradales como un huevo a una castaña. Lo que pasa es que a

EH Bildu le ha llegado el momento de gobernar. Gobernar de otra

manera pero gobernar al fin y al cabo. Las apuestas, sin embargo,

dicen que Otxandiano no pisará el palacio de Ajuria Enea mientras el

PNV y el PSE mantengan estrechos sus lazos. Y si no, siempre estará

el PP para impedirlo.

De momento, Otxandiano va con la demoscopia de su parte y

promete una apretada foto finish junto al candidato de Sabin Etxea,

Pradales, que ha puesto en guardia a sus votantes frente al peligro del

cambio. Otxandiano quiere meter la mano en el bolsillo de los

hipotecados. Otxandiano quiere freír a impuestos a la clase media.

Otxandiano va a repartir miseria. Otxandiano tiene discursos de

laboratorio. Pradales no siempre lo nombra, pero sabemos que se

refiere a él y más concretamente a sus gafas, esas gafas de doctor en

Ingeniería con prácticas en Suecia, esas gafas de científico

aventurado que solo puede traer experimentación e incertidumbre.

Pero Otxandiano va a lo suyo y se entrevista con exconsejeros

vascos, con la primera ministra de Irlanda del Norte, con el

presidente de la Generalitat catalana, con gente sesuda y reputada

que transmite solvencia y gobierno y que a veces también lleva gafas,

gafas con montura gruesa, gafas de impacto que modelan un rostro y

lo hacen mucho más inolvidable que unas tristes lentillas, dónde va a parar. Si el PNV y el PSE cierran los ojos al cambio, esas gafas no nos gobernarán a corto plazo. Pero las gafas para ver de lejos andan ya mirando al futuro, al más allá, al pasado mañana. Hay que ser muy miope para perderlo de vista.