Galicia, Galicia, Galicia. Alberto Núñez Feijóo evita pronunciar las mínimas palabras que puedan relacionarlo con un interés en mudarse a Madrid. Este jueves en la rueda de prensa habitual posterior al Consello de la Xunta actuó de manera contraria a la de este miércoles con José Luis Ábalos. Preguntado por la moción de censura al PP en Murcia y el adelanto electoral de su compañera Isabel Díaz Ayuso, Feijóo resolvió un "he venido aquí a hablar de Galicia". Este jueves, con menos atención mediática, esgrimió que los gallegos "acertaron" al elegirle.

"Asombrado" y "sorprendido" dice sentirse el presidente de la Xunta a las mociones de censura. "Aquí no hay una crisis porque un presidente autonómico haya hecho unas elecciones anticipadas, hizo lo que podía hacer", alega amparando a Díaz Ayuso y cargando abiertamente con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Un partido de Gobierno dirigido por el propio presidente presenta tres mociones de censura durante un estado de alarma en tres comunidades autónomas, no tiene precedentes", continúa Feijóo. "En vez de sosegar y garantizar la estabilidad, es el primer instigador de la inestabilidad".

Sobre las opciones de cara a los comicios madrileños, en lugar de "socialismo o libertad" elegidas por Ayuso, el barón gallego optó por "partido de centro-derecha liberal o socialismo y más populismo". Para Feijóo, quien se la juega no es Pablo Casado, sino la comunidad de Madrid. El presidente gallego se mantuvo al margen y matizó que Casado fue el encargado de "autorizar" la decisión que le trasladó la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, además de haber sido "coherente" por respetarla en ejercicio de sus competencias. Feijóo dejó claro que el único modelo válido para Madrid es aquel que pone en práctica en su territorio, del que dice sentirse "más orgulloso que nunca".

Feijóo: "Los ciudadanos gallegos entendieron que tenían que evitar la inestabilidad política"

Hace unos días Feijóo cumplía 12 años al frente de la Xunta de Galicia y estas últimas elecciones, donde cultivó la campaña electoral en plena pandemia y solidificó su imagen de "buen gestor", le allanaron el camino para un futuro al frente de la presidencia del Partido Popular, precisamente para presentarse con la baza de la moderación, gestión y estabilidad. Desde su primera victoria en 2009 como candidato al Ejecutivo autonómico encadenó cuatro mayorías absolutas, un fenómeno que, lejos de producirse en otra comunidad, contrasta con las derrotas consecutivas de Casado, la última en las elecciones catalanas.

Precisamente Feijóo fue uno de los señalados en las últimas 24 horas ante otro terremoto en el Partido Popular. Este miércoles declaró que "los ciudadanos gallegos entendieron que tenían que evitar la inestabilidad política" otorgando a su candidatura "un caudal de confianza tan grande que garantiza que Galicia esté blindada ante conductas adolescentes. Creo que han acertado", matiza Feijóo.

Este miércoles el PP bromeaba en un tuit: "A esta hora del día no tenemos constancia de que Ciudadanos Galicia vaya a presentar una moción de censura con el apoyo de Podemos en el Parlamento autonómico. La estabilidad por la que apostó en las urnas el pueblo gallego está garantizada".

Ciudadanos no consiguió nunca entrar en la Cámara gallega y Podemos se quedó fuera con su coalición el 12-J. Sobre los naranjas, Feijóo lanzó al aire la pregunta: "¿quién se fía de Ciudadanos? Los gallegos no. No le han votado, y yo me alegro, han tenido razón". Ciudadanos tampoco se fía de su partido, pero cuando Begoña Villacís le decía a Casado "nos habéis jodido" Feijóo aún estaba en la reunión del Consello.