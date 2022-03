Las izquierdas parlamentarias han expresado este martes su rechazo al anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar el Presupuesto en materia de Defensa para ir acercándose de manera progresiva a los compromisos adquiridos con la OTAN de llegar al 2% del PIB, una medida aplaudida por la derecha. De hecho, ni los propios socios de la coalición gubernamental comparten el argumento esgrimido por los socialistas para admitir el incremento armamentístico.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha pedido a los grupos sumarse a esta decisión porque es un compromiso adquirido por el Gobierno que "se va a cumplir". "No es una decisión más. Todos somos conscientes de la magnitud de las decisiones que se toman en el ámbito europeo y de la alianza atlántica. La situación que hoy vive Ucrania, provocada por Putin, es un ataque a la integridad de los países y, frente a esos movimientos, hay que dar una respuesta contundente", ha esgrimido Gómez.

Por su parte, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido tajante en la oposición frontal del espacio morado a la medida: "No estamos a favor de aumentar el gasto. No me parece apropiado que el Presupuesto en Defensa sea el doble que lo que gastamos en Ciencia o Innovación", ha sostenido. No obstante, al ser preguntado por el riesgo que puede suponer esta nueva brecha para la estabilidad de la coalición de Gobierno, ha avisado de que intentarán "convencer" a sus socios para que no se lleve a cabo dicha decisión.

También, la diputada de los comunes, ha mostrado su rechazo a esta medida, ya que "no hay ninguna necesidad en este contexto de crisis". "Lo que urge es proteger a la ciudadanía, los salarios y que baje el precio de la factura eléctrica", ha señalado para después mantener que, en un contexto de escalada bélica, lo que urge es "abandonar el escenario de una Europa militarizada".

En esta línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recordado que el gasto real en esta materia supera los 20.000 millones de euros (más allá de los 10.000 millones consignados en los Presupuestos hay otras partidas relacionadas con este ministerio que elevan el gasto militar), por lo que la inversión actual "ya es alta". "No me parecen pocos", ha remachado.

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha reflexionado sobre esta cuestión para alertar del "peligro" que conlleva el aumento del gasto en Defensa "a futuro". "Parece que se está implantando un caldo de cultivo a favor de los gastos armamentísticos. El beneficio de esa carrera armamentística no sería para la población, sino para las corporaciones y las grandes potencias", ha añadido.

Joan Baldoví ha pedido hablar de políticas de acogida en lugar de armas. "En la guerra, lo que hace falta no es un aumento de gasto en Defensa, sino medidas que sirvan para salvar nuestra industria y ciudadanos. Prefiero un aumento en los ministerios sociales y no en el de defensa", ha sostenido.

Asimismo, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha optado por poner en valor la "soberanía energética" como vía para garantizar la seguridad frente a la amenaza rusa. "Cuando las crisis las originan las potencias nucleares, la disuasión vale poco. También, la razón fundamental por la que Rusia invade Ucrania es porque puede y puede porque Europa es dependiente de su gas y su petróleo, por eso hay que trabajar para ser independientes", ha explicado.

Mireia Vehí, portavoz de la CUP, ha rechazado que España invierta en armamento, ya que esta decisión "no va a solucionar" el conflicto en Ucrania. "Hay que mediar y apostar por la diplomacia en vez de apostar por la política de bloques".

La postura defendida por las izquierdas en el Congreso contrasta con las de las derechas, que en esta ocasión han dado su aval al incremento del Presupuesto en Defensa. En este sentido, PP, Vox y Cs han aplaudido lo que consideran una "rectificación" del Ejecutivo.