La Generalitat advierte al Gobierno de que la Comisión Bilateral de este viernes no sustituye a la Mesa de Diálogo

La relación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno central no pasa por su mejor momento. No ha tocado fondo pero se mantiene en un estado de letargia que transmite una fuerte imagen de distanciamiento. Y episodios como el voto contrario de los independentistas catalanes, especialmente el de ERC, que dejó la nueva reforma laboral del Gobierno estatal asomándose al abismo, ha levantado ampollas e incrementado la tensión entre las dos partes. Por ello, la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se celebrará este viernes adquiere una especial relevancia para la distensión y para reactivar la relación y las negociaciones entre los dos gobiernos.

Con todo, cabe señalar que el valor añadido de esta cumbre del viernes se ve muy diferente entre Madrid y Barcelona. Mientras desde la Moncloa se insiste en su importancia y en su peso en el diálogo con el Govern, en el Palau de la Generalitat rebajan considerablemente las expectativas. Fuentes de la presidencia de la Generalitat sitúan el encuentro del viernes en la esfera de una "reunión técnica", a la vez que el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama a Pedro Sánchez que reactive la Mesa de Diálogo con urgencia como foro prioritario en la relación entre los dos gobiernos. Estas mismas fuentes del Govern insisten en que "en ningún caso la Comisión Bilateral puede sustituir a la Mesa de Diálogo, que es la única donde abordaremos la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Es fundamental que el Gobierno español lo afronte de una vez por todas".

Un foro importante, pero técnico

Ello no quiere decir que la reunión de la Bilateral se considere intrascendente. Las temáticas previstas para abordar son cualificadas de "importantes" desde el Govern y se subraya que "cualquier avance en poder gestionar más ámbitos y mejorar los recursos de la Generalitat para los catalanes es siempre un objetivo de este Govern", aseguran. Pero consideran que "no se debe entremezclar los foros y que el hecho de que la otra mesa —la de negociación del conflicto político— esté congelada, no ayuda".

Es evidente que las relaciones entre los dos gobiernos se han enfriado en los últimos meses, aunque ello no quiere decir que sean inexistentes. En el Govern se admite que en diversos ámbitos se trabaja con una cierta normalidad y se mantienen los contactos habituales de trabajo. Entre diversas consellerias y los respectivos ministerios y sobre todo entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Pero estas mismas fuentes admiten que las relaciones, a pesar de ser fluidas, "no tienen el peso que requieren los principales retos que tenemos por delante", especialmente por la congelación de la Mesa de Diálogo, advierten. Una situación que desde la presidencia de la Generalitat se define ya claramente como de "bloqueo" después de que Pedro Sánchez haya dejado la nueva reunión de la Mesa de Diálogo sin fecha en el calendario.

Si bien es cierto que el compromiso era de no hacer una reunión pública hasta que hubiera algún avance significativo que comunicar a la opinión pública, desde el entorno de Aragonès se reconoce que el objetivo era conseguir plasmar esos primeros acuerdos para encauzar una solución del conflicto político entre Catalunya y el Estado en una reunión a principio de año. Un objetivo que no dan por fracasado pero sin obviar la dificultad de materializarlo cuando a mediados de febrero las conversaciones sobre la Mesa de Diálogo ni están ni se las espera.

IMV, becas, carreteras y otras cuestiones

En esta coyuntura se reunirán el viernes a las cinco de la tarde las dos delegaciones gubernamentales lideradas por Vilagrà y Rodríguez. La nueva reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se celebrará en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, después de la anterior de principio de agosto celebrada en Madrid. Y tendrá en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, las becas, o el traspaso de algunas carreteras algunas de las principales temáticas. Concretamente, el Govern quiere que en la Comisión Bilateral de este viernes se "cierren" traspasos en materia de becas, la gestión para la Generalitat del Ingreso Mínimo Vital —aunque desde la Moncloa se habla de avanzar en ello, pero no de cerrar el traspaso— y el de las carreteras B-23 y B-30, que son arterias vitales en los accesos y circunvalación de Barcelona. Se descarta por parte catalana que el orden del día incluya hablar de temas polémicos como el de los Juegos Olímpicos de Invierno para el 2030 que ha generado una agria polémica entre los gobiernos catalán y aragonés. Este tema sigue su propio camino, aseguran desde el Govern.

La delegación catalana encabezada por la consellera de la Presidència Laura Vilagrà también contará con el vicepresident y conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; y el conseller de Economia Jaume Giró, junto a la delegada en Madrid, Ester Capella. El Govern también planteará en la Bilateral otros traspasos como los del Centro Meteorológico del Turó de l’Home o el Canal Xerta-Sènia de riego en la zona del Ebro. También se prevé hablar de la participación de la Generalitat en 'Tourespaña'. Para el conjunto de temas se establecen tres comisiones de transferencias y se abordarán también cuestiones de infraestructuras como la propuesta de crear 5 nuevos accesos en la antigua autopista AP-2 —ahora liberalizada— entre las comarcas leridanas del Segrià y les Garrigues. También está previsto cuantificar el coste de algunos traspasos en materia de Justicia.

La lista de temas seria aún más larga. Y unos se cerrarán y otros se pondrán sobre la mesa. Pero pase lo que pase en ningún caso el viernes se saldrá de la reunión de la Comisión Bilateral con una relación estrecha entre el Govern y el Gobierno estatal. La ministra Isabel Rodríguez considera que la Bilateral es el foro de diálogo por antonomasia que debe normalizar las relaciones institucionales entre Catalunya y el Estado porque pone el acento en "gestionar aquello que más importa a los catalanes" como la educación, la sanidad o las infraestructuras, y no la amnistía o la autodeterminación. Pero desde el Govern recuerdan que "sin solucionar el problema de fondo que es dar respuesta democrática al conflicto político —que para Aragonès pasa precisamente por la autodeterminación y la amnistía— no puede haber una normalización de las relaciones". Así pues, ambas partes siguen dos vías divergentes que el viernes se encontrarán puntualmente en la Bilateral, pero que no transitan por el mismo camino.

Aragonès advierte a Sánchez, sin Mesa de Diálogo peligra la Moncloa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, instó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este lunes, en una solemne conferencia, a ser "valiente" para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado. Advirtiendo que obviar este reto abrirá las puertas de la Moncloa al PP y a Vox. Pero fuentes próximas a Aragonès indican que no han caído muy bien las declaraciones de respuesta de Sánchez respecto a que el independentismo es una idea política desfasada propia "del siglo pasado o del XIX". Se considera una "falta de respeto" para buena parte de los catalanes que opinan que Catalunya debería ser una República independiente. Una muestra más de la distancia que hay en estos momentos entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat. Fuentes próximas a Aragonès aseguran que "éramos conscientes que no iba a ser fácil", pero consideran que la cerrazón de Sánchez respecto a avanzar en la Mesa de Diálogo "es un grave error que tendrá consecuencias".

El propio president de la Generalitat ha sido directo y explícito en esta advertencia, tal como ya avanzó Público: "Pedro Sánchez sabe que, si quiere continuar ejerciendo responsabilidades, tendrá que volver a hablar —sobre la Mesa de Diálogo— y llegar a acuerdos", ha dicho en una entrevista este miércoles en TV3. "Necesitamos tiempo, pero hay que producir avances", ha dicho Aragonès, que ha exigido a Sánchez que haya concreciones y "acuerdos" en la mesa de diálogo en materia anti-represiva y sobre la judicialización del conflicto político, así como en el reconocimiento nacional de Catalunya: "Hay que crear confianza entre las partes para fortalecer la negociación".

Aragonès se descarta de la Conferencia de Presidentes

Así las cosas de momento la única foto de los dos gobiernos en una mesa será la de este viernes en la Comisión Bilateral. Porque la de la Mesa de Diálogo parece totalmente atascada. Pero Aragonès tampoco tiene previsto, por lo menos de momento, facilitar la fotografía de la Conferencia de Presidentes Autonómicos convocada para el 25 de febrero en La Palma (Islas Canarias). Aragonès considera que en el orden del día no consta por ahora "ningún punto de acuerdo", y sólo "puntos de valoración" sobre la situación de la covid y sobre los fondos europeos. "Esto no es gobernanza federal, ni siquiera autonómica. No es demasiado útil", asegura. Para encontrarse y "hacer una foto" no es necesario asistir: "Las cosas deben trabajarse con propuestas de acuerdo. Las valoraciones las podemos hacer on-line".