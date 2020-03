El Gobierno dice ahora que, con la crisis del coronavirus, los Presupuestos son "más importantes que nunca"

Dada la crisis del coronavirus, que ya se ha cobrado las vidas de 35 personas en España, el Gobierno afirma ahora que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 son hoy "más importantes que nunca".

De hecho, después de que en los últimos días enfriaran su optimismo sobre sus posibilidades de aprobar de las cuentas públicas, fuentes del Gobierno aseguran hoy que no renunciarán a llevar los Presupuestos al Congreso de los Diputados, salvo que no logren amarrar los apoyos, que hoy no tienen.

El Ejecutivo espera que Bruselas permita a los Estados miembro que no computen los gastos para contener el coronavirus dentro del déficit

Y, sobre el hecho de que formaciones como ERC o PNV hayan apostado por negociar las cuentas de 2021 y volver a prorrogar para este año los Presupuestos de 2018 -aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy-, en el Ejecutivo de coalición insisten en sacar adelante los PGE para este año, incluso si su aprobación sólo sirve para "dos trimestres".

Por el momento, no obstante, no quieren hablar de una fecha límite -"Hemos dicho que a lo largo del verano los iríamos aprobando"-, ni siquiera para llevar las cuentas al Congreso. Su tramitación suele requerir de al menos un par de meses.

Y, sobre el temor en el Ejecutivo a que la crisis del coronavirus requiera de modificar el cuadro macroeconómico -aprobado en la Cámara Baja hace dos semanas-, avanzado por Público, en el Gobierno insisten en que de momento no hay "perspectiva" de que sea necesario reequilibrar estas cuentas. No ocultan que todo depende de cómo evolucione la situación, y que no se pueden descartar escenarios.

De hecho, en los cálculos del Ejecutivo entra que, tras el Consejo Europeo que se celebrará por videoconferencia en la tarde del martes, se permita a los Estados miembro que los gastos para contener el coronavirus queden fuera del cómputo del déficit. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá para anunciar los acuerdos alcanzados a última hora de la tarde.

Este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, que trabaja con un horizonte de una semana para frenar el avance del virus.

Entre las nuevas iniciativas acordadas destaca la suspensión de todos los vuelos directos de Italia a España, así como la cancelación de todos los viajes del Imserso durante un mes, o las restricciones para distintos tipos de eventos cerrados y competiciones deportivas.

El jueves habrá nuevas medidas, y nuevo Consejo de Ministros

