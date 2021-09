El Gobierno, "optimista" con la aprobación de los Presupuestos de 2022 "en tiempo y forma"

El Gobierno está prácticamente convencido de que los Presupuestos Generales de 2022 se aprobarán "en tiempo y forma"; al menos la parte socialista del Ejecutivo. Así lo ha expresado la vicepresidenta primera de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa que se ha celebrado este martes después de la reunión del Consejo de Ministros.

Calviño ha asegurado que es "optimista" en la negociación de los PGE y ha avanzado, incluso, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará públicamente las cuentas "en una o dos semanas", lo que iniciaría el trámite para llevar el proyecto al Congreso de los Diputados.

El optimismo de la parte socialista del Ejecutivo se da en un momento en que se negocian las cuentas con Unidas Podemos, que exige que se aborde en el marco presupuestario la reforma fiscal pactada entre ambas partes en el acuerdo de Gobierno. Este mismo martes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha iniciado contactos con los grupos parlamentarios del Congreso acerca de esta cuestión.

"Soy optimista y creo que vamos a tener un acuerdo para aprobar los PGE en tiempo y forma por dos razones. La primera es que los grupos son conscientes de que hay que iniciar la recuperación económica con los Presupuestos; en segundo lugar, la experiencia de este año nos demuestra la importancia de unos Presupuestos para incorporar los fondos europeos y apoyar el despliegue de un plan que es una oportunidad extraordinaria para nosotros y para las generaciones futuras", ha explicado la vicepresidenta económica.

Calviño ha evitado referirse a las negociaciones presupuestarias con los grupos y ha avanzado que la ministra de Hacienda se referirá a este asunto cuando presente las cuentas. La vicepresidenta ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la situación macroeconómica del país y las previsiones a medio plazo como paso previo a la presentación de los PGE.

La manifestación nazi "está muy alejada de la ciudadanía"

También se ha referido el Gobierno a la manifestación neonazi que tuvo lugar la pasada semana en el madrileño barrio de Chueca, después de que haya trascendido que la Fiscalía investigará la protesta para discernir si existen delitos de odio a raíz de las consignas que se profirieron en contra del colectivo LGTBI, consignas como "fuera maricas de nuestros barrios".

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha expresado el "más absoluto rechazo a este tipo de manifestaciones, a los eslóganes que allí se gritaban en una manifestación que no se corresponde con la filosofía de vida de la mayoría de los españoles, donde se valora la diversidad; está muy alejada del sentir general de la ciudadanía española".

La ministra ha defendido la actuación de la policía ("no hubo daños graves que lamentar") y destacó la importancia de la presencia policial porque "gracias a los informes policiales hemos puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para que no se repitan estos acontecimientos". Rodríguez ha explicado que no se prohibió esta marcha neonazi porque "el derecho a la manifestación está muy protegido y blindado. No se autorizan las manifestaciones, sino que éstas se comunican".