La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió una y otra vez este martes en que la intención del Gobierno es presentar los Presupuestos Generales de este año y que puedan ser aprobados antes del verano, pero cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el Ejecutivo sólo presente las Cuentas del Estado para 2021, según fuentes consultadas cercanas al Ejecutivo.

De hecho, Montero indicó que esa voluntad del Gobierno viene condicionada porque antes de enviarlos a las Cortes los Presupuestos cuenten previamente con los apoyos parlamentarios necesarios, ya que es evidente que Pedro Sánchez no puede permitirse que sean devueltos los Presupuestos, como ya ocurrió en 2019 y motivó el adelanto electoral.

Y el apoyo a los Presupuestos de 2020, aunque el Gobierno se muestra optimista, no está ahora mismo garantizado. Es más, fuentes cercanas al portavoz de ERC, Rafael Rufián, apuntan que en el partido republicano no se vería mal que no tuvieran que decantarse en unas semanas por dar o no este apoyo -que resultará decisivo para la duración de la legislatura-. y esperar a los nuevos Presupuestos en septiembre. De hecho, en este entorno se ha comentado que ERC podría no apoyar los Presupuestos de 2020, pero sí los que lleguen en septiembre.

Las elecciones catalanas

De hecho, el apoyo o no de ERC a los Presupuestos de este año se produciría siempre antes de la celebración de las elecciones catalanas que, aunque todavía no están convocadas, siempre serían en fecha posterior a la votación decisiva que se celebrase en el Congreso sobre las enmiendas a la totalidad, siempre que las Cuentas del Estado se presentan en marzo, como pretende el Gobierno.

Nadie duda que el apoyo o no de ERC al Ejecutivo sería un tema clave en la campaña de las elecciones en Catalunya, y marcaría los discursos de sus adversarios políticos.

De hecho, la ministra Montero es tan consciente de esta circunstancia, que la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros pidió en varias ocasiones que el apoyo a los Presupuestos no estuviera condicionado por estos comicios.

Otro factor también a tener en cuenta es que los republicanos catalanes pueden querer más tiempo para ver el recorrido de la mesa de diálogo, sabiendo que condicionará más la posición del Gobierno si todavía depende de su voto la aprobación de los Presupuestos.

Se espera que este miércoles el Senado apruebe también la senda de estabilidad presupuestaria

Además, el Gobierno si decide desistir en la idea de presentar los Presupuestos de este año, cuenta con la ventaja de que ya tiene aprobada las senda de gasto también para 20201, que presentó de manera un tanto inusual e inexplicable en el Congreso la pasada semana, por lo que esto también es un camino que tiene ya andado.

De hecho, será este miércoles cuando el Senado tenga que aprobar la senda de estabilidad presupuestaria y, de nuevo, el Gobierno necesitará los apoyos de ERC y de Bildu para que salgan adelante, lo que se da por seguro.

No obstante, fuentes del Gobierno siguen insistiendo en que se seguirán intentando presentar los Presupuestos este mismo año, que sería una rémora seguir con las Cuentas de Montoro para los proyectos que se quieren poner en marcha y que todavía hay margen para que salgan adelante.

De hecho, había optimismo en el Ejecutivo por cómo transcurrieron los acontecimientos la pasada semana, y ya se está negociando discretamente entre el Gobierno y ERC para ver si finalmente se presentan. Lo que es seguro, según fuentes del Gobierno, es que si no tienen garantizado que salve el debate a la totalidad, no habrá Presupuestos de 2020.