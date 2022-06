El Gobierno traslada al Defensor del Pueblo la investigación de las muertes en Melilla

"Tanto Marruecos como España queremos esclarecer lo sucedido". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha expresado en estos términos sobre las muertes en la valla de Melilla este martes en una entrevista realizada en Antena 3. El Gobierno de Pedro Sánchez había esquivado hasta el momento realizar declaraciones sobre una posible investigación que piden tanto desde sus socios de Unidas Podemos como desde el PP. Eso sí, el Ejecutivo deja en manos del Defensor del Pueblo este asunto.

Albares ha destacado también en la entrevista que la Fiscalía de Marruecos ya ha abierto una investigación. El ministro ha destacado "la complejidad del fenómeno de las migraciones irregulares donde tantas personas desesperadas en búsqueda de una vida mejor ponen su vida en riesgo".

Además, también ha destacado la "complejidad" de la frontera melillense, "la más desigual del planeta cojamos el indicador que sea". El responsable de Exteriores ha señalado que es "muy complicado afrontar este fenómeno sino hacemos frente a las causas".

Marruecos ha acusado a Argelia de responsabilidad en el suceso, algo en lo que Albares no ha querido entrar. "No me encontrará en el lado de quienes atribuyen responsabilidades sin saber", ha afirmado en la entrevista. En este sentido sí ha apuntado a la necesidad de "reforzar" aún más la colaboración con el reino alauí e implicar también a la Unión Europea.

El Defensor del Pueblo admitió este lunes a trámite la denuncia de varias organizaciones humanitarias. "Yo espero a ver qué sale de esa investigación de aquellos que tienen la potestad y la capacidad porque tienen los datos de lo que ocurrió", ha señalado Albares al respecto.

Por su parte, la ONU, a través de su Comité sobre los Trabajadores Migrantes pidió este martes a Marruecos y España investigar de forma inmediata y completa las causas de la muerte de 23 migrantes subsaharianos.