El Govern demanda equiparar las "reglas del juego" y agilizar los procedimientos para acoger jóvenes migrantes solos

En la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada el pasado 10 de julio en Tenerife, el Govern de la Generalitat rechazó la propuesta del Gobierno de acoger a 31 de los 347 menores migrantes solos llegados a Canarias que debían ser distribuidos entre las comunidades autónomas. De hecho, no firmó el convenio bajo el pretexto de que Catalunya está "sobreocupada" y alegando que el Estado no reconoce su "singularidad" y las cifras reales de acogida.

A la salida del encuentro, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, admitió que el Govern se abstuvo porque el reparto "no se ajusta a la realidad catalana". "En el sistema de protección de la infancia tenemos acogidos a 2.369 jóvenes migrantes solos menores de edad, pero el Ministerio solo contabiliza 1.417", sostuvo. Ahora bien, ¿es verdad que Catalunya está sobreocupada? ¿Cuántos menores y cuántos mayores migrantes solos llegan? ¿Cuántos centros y cuántas plazas disponibles hay en el territorio? A través de los datos proporcionados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Público ha elaborado una radiografía completa de la cuestión.

Efectivamente, el número de niños y adolescentes migrantes atendidos por la DGAIA es de 6.759, según un informe mensual estadístico actualizado por última vez el 30 de junio de 2024. Estos casi 7.000 jóvenes representan un 42,2% del total de niños y adolescentes atendidos por los servicios de la Generalitat y, si afinamos aún más, observamos que 2.369 son menores, tal como apuntó Campuzano, y 4.390 son mayores de edad.

En cuanto al sexo y la procedencia, el 95,2% son hombres y el 51% provienen de Marruecos, seguido del 35,6% que llegan de países subsaharianos y del 6,9% que llegan del Magreb (Túnez, Argelia y Libia). Los jóvenes de Ucrania, por otro lado, solo representan un 1,8% del total y son la única nacionalidad que mantiene un cierto equilibrio entre chicos (58,1%) y chicas (41,2%).

La DGAIA pide que "las reglas del juego sean iguales"

La directora de la DGAIA, Ester Cabanes, asegura a Público que "Catalunya está sobreocupada desde hace tiempo" y que "se habla de esto desde 2018". "Aquí hay muchos jóvenes migrantes solos y siempre hemos hecho un esfuerzo por atenderlos bien y para ayudarles a transitar a la vida adulta de la manera más óptima posible", añade. De hecho, desde la Generalitat se han creado y financiado miles de plazas en centros en los últimos años, pasando de unas 800 (2017) a cerca de 4.000 (2024).

"¿Cuál es el problema? Con todo el flujo que llega a Canarias, muchos dicen que son mayores de edad para no quedarse allí y llegar a la península en el contingente de adultos. Allí los declaran como adultos porque no se hacen las mismas pruebas de determinación de edad en todas las comunidades autónomas, ni los forenses tienen los mismos criterios. Ahora bien, cuando llegan a Catalunya vuelven a pedir la prueba y aportan alguna documentación conforme son menores y la Fiscalía de aquí se ve obligada a ampliar y reabrir el procedimiento de determinación de edad", explica.

Según la directora de la DGAIA, tienen contabilizados que han llegado más de 700 jóvenes de Canarias que están acogidos por el sistema de protección de la infancia y que se están haciendo las pruebas. Esto ocurre, dice, porque en países como Gambia, por ejemplo, "no existe un registro civil y los jóvenes a menudo no saben la edad que tienen".

"Lo que hemos pedido y pedimos siempre es tener las mismas reglas del juego. Cada mes llegan más de 200, ahora ha bajado un poco, pero en febrero, marzo o abril llegaban 300. Si la mitad de estos 300 venían de Canarias, no nos importa tener 30 o 31 más. Es una cuestión de que tenemos serias dificultades porque abrir centros es un problema, porque no encontramos casas, no hay personal cualificado y porque los municipios no los quieren", señala Cabanes. El informe revela que este junio llegaron 156, pero en enero (370), febrero (299), marzo (227) y abril (209) la cifra fue superior a 200.

El ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a 10 de julio de 2024, en Canarias. — Europa Press Canarias

Si nos fijamos en el informe estadístico con una visión más panorámica, los datos revelan que el año que llegaron más jóvenes migrantes solos a Catalunya fue 2018 (3.709), seguido de 2022 (2.410) y 2023 (2.331). En estos meses de 2024 hasta junio, de momento han llegado 1.455.

La dificultad de abrir más centros de acogida

En cuanto al número de centros, la directora asegura que "en 2018 hubo toda una reflexión del sistema y una reubicación". Actualmente sí que hay centros específicos de acogida y de emergencia para estos jóvenes, pero básicamente hay todo un despliegue de recursos que no son exclusivos para migrantes. "La media de edad de los jóvenes que llegan ha cambiado, si antes era de 14 o 15 años, ahora es de 17 años y medio y la manera de atenderlos es muy diferente", añade.

Hay muchos que están en "medidas de transición a la vida adulta", que están en pisos o residencias para jóvenes entre 16 y 21 años. Según dice, en un piso como este puede haber migrantes y nacionales, y su ubicación tiene más que ver con "la madurez, intereses, tipo de formación u orientación laboral y el contexto en el que se han arraigado".

Más allá del número de plazas disponibles, una de las principales problemáticas es "la llegada masiva" de los jóvenes migrantes solos. "Si hay 40 chicos que llegan a la comisaría esta semana, les tienes que buscar un lugar. Esto a veces conlleva abrir un nuevo centro y no se puede hacer con el procedimiento administrativo ordinario, sino que se debe hacer a través de un procedimiento de emergencia", explica.

"Pedimos que se considere la emergencia ―activación del protocolo técnico para la agilización de los procedimientos administrativos― para poder hacer estos mecanismos de forma justificada, porque si no se nos penaliza", dice. De hecho, la Sindicatura de Comptes emitió un informe en el que alertaba de irregularidades en la DGAIA en el uso excesivo de la contratación de servicios por el procedimiento de emergencia del 2016 al 2020.

Según Cabanes, hay que "poner orden" a toda esta situación, ya que "las personas que huyen de su país por razones políticas, religiosas o de supervivencia, tienen que buscar la manera de sobrevivir; y les estamos empujando a hacer cosas que no deben". Argumenta que cada día es más "difícil" y que la administración lo quiere hacer "bien", no quiere ubicar a estos jóvenes en naves industriales como ocurre en Canarias.

En cuanto a financiación, revela que el presupuesto del último año "no llegó a los dos millones", una cifra insuficiente para atender a los más de 4.300 jóvenes mayores de edad y los casi 2.400 menores. "Ahora dicen que nosotros somos los malos de la película por 30 plazas. Pero no. Nos llegan más de 50 jóvenes al mes de Canarias y no decimos nada. Las reglas del juego deben cambiar", concluye.