Grabar 'Supervivientes' en El Salvador, donde hay mediador, y más tomas falsas de la presentación del libro de Sánchez

Máxima expectación en el Gobierno de Pedro Sánchez para la presentación del nuevo libro del presidente, Tierra firme (Ediciones Península). Hasta 14 ministros y ministras han arropado al líder del Ejecutivo en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes. No solo del PSOE, sino también de Sumar, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La presencia como conductor del comunicador televisivo Jorge Javier Vázquez, junto a la periodista Ángeles Caballero, aseguraba algo de show. Y lo hubo. El presentador generó varios chascarrillos. El primero, que pese a lo que parece, solo ha visto una vez en persona a Sánchez. Fue la semana pasada. "Hemos tardado casi 10 años en conocernos. Ningún hombre ha durado tanto", ha bromeado.

Su relación, eso sí, se remonta a la recordada intervención telefónica de Sánchez en 2014 en el programa "Sálvame". A Vázquez se le ha relacionado intensamente con el PSOE. "Me han dicho que iba a ser alcalde de Madrid, ministro de Cultura…No me cae nada", ha dicho.

La anécdota seguramente más comentada esta mañana de lunes ha tenido que ver también con el fenómeno televisivo. Vázquez le dijo a Sánchez que si participara en un programa ese debería ser "Supervivientes", por su trayectoria política. El presidente se relajó y contraatacó. "Pero, ¿eso dónde lo grabáis? Allí en Honduras...Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador", ha destacado entre las risas, aplausos y alguna que otra mirada sorprendida del público.

Sánchez quiso así relativizar con un asunto, el del verificador internacional entre el PSOE y Junts, que ha copado gran parte del foco político y mediático en las últimas semanas. El papel del diplomático salvadoreño Francisco Galindo, ha desatado también las iras de la derecha.

La televisión, de nuevo, y su relación con Sánchez, fue invocada por el presentador. "Con sinceridad, convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa", ha preguntado también de forma irónica Vázquez. El de Sánchez y Ana Rosa Quintana durante la precampaña fue uno de los momentos más recordados del verano. Quizás el primer debate electoral del 23J.

El líder del PSOE se ve "con ganas". "Hay proyecto político para largo, es importante consolidar estas transformaciones", ha dicho. "En estos momentos están derramándose lágrimas de facha", ha advertido un jocoso Vázquez.

También ha aparecido Vox, claro. De forma seria, con un Sánchez preocupado por la deriva especialmente de Alberto Núñez Feijóo. Y de forma más relajada cuando Vázquez le ha advertido a Santiago Abascal de la duración de las reuniones en la UE, que aborda Sánchez en su libro.

"El secreto para acabar con la ultraderecha está en el libro. Tú dile a Abascal que en Europa las comisiones acaban de madrugada, verás como se quita", ha ironizado el presentador. "La España que madruga, dicen", ha recogido el guante Sánchez.

Óscar Puente y su Twitter

Con el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la sala, Vázquez ha querido acordarse de su particular relación con las redes sociales. "¿Bloquearías a alguien en Twitter?", ha preguntado. "Ha habido dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida, una hace más de 20 años dejar de fumar y otra, hace más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una community manager", ha contestado Sánchez.

Parecía que iba a ser un recado a su compañero, del que ha dicho que lo ha querido llevar al Consejo de Ministros más de una vez y no lo había conseguido. "Ya por fin me hizo caso", ha dicho. Pero no. "Óscar tiene su estilo y lo hace muy bien", ha destacado un Sánchez que ha hablado de "asimetría". "A mí me pueden llamar de todo, cosas muy graves. Eso y que tú bloquees a alguien en tu cuenta personal no tiene nada que ver", ha destacado. Lo que no salió fue el asunto de la fruta.

En la parte "seria" del acto se habló de amnistía, por supuesto, y se intentó que se hablara de feminismo. De aquel feminismo que incomoda a algunos amigos de Sánchez, como trató de poner sobre la mesa la periodista Ángeles Caballero. No entró demasiado al trapo Sánchez. Reconoció, eso sí, que "el feminismo tiene que ser reivindicativo, tiene que ser activista".

¿Y de Irene Montero? Vázquez y Caballero insistieron. Sánchez tiene "buena relación con ella". "Tengo respeto al trabajo que ha hecho, que ha sido difícil en un contexto muy difícil y lo ha hecho muy bien", ha concedido.



¿Habrá tercer libro de Sánchez? Lo preguntó Vázquez y el presidente recogió el guante con otro comentario. "Ahí hablaremos de Junqueras y Puigdemont", ha dicho. Tierra firme no los menciona. Tampoco a Irene Montero. Sí a la cantante Rigoberta Bandini o al podcast La Pija y la Quinqui, donde habló de memes, como ha recordado este lunes y del famoso lema "más sabe perro sanxe por perro que por sanxe".

"No convoqué las elecciones generales sabiendo que el 21 de julio era el Día Mundial del Perro", despachó. Ese Sánchez desencorsetado y yendo a programas no habituales fue uno de los asuntos más comentados en la campaña del 23J. En el libro reconoce que quizás debería hacerlo más. Pero que las circunstancias fueron muy complicadas: pandemia, guerra en Ucrania, volcán, etc.

Nada vaticina una legislatura fácil ahora. Todo lo contrario. Así que queda la duda de si veremos a Sánchez en tesituras parecidas a las del mes de julio y la de este lunes o si no se quitará el traje de presidente. La propuesta de ese "Supervivientes", en todo caso, queda grabada y registrada. Por si acaso.