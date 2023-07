Pedro Sánchez vs. Ana Rosa Quintana: el primer cara a cara electoral del 23J

"Esa es su opinión, que no comparto". Ha sido sin duda la frase más repetida este martes por la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El candidato del PSOE ha acudido a Telecinco para someterse a una entrevista con Ana Rosa Quintana. Tras más de una hora de conversación la sensación es que el primer debate electoral cara a cara del 23 ya se ha producido.

Puede ser que la periodista leyera las fuertes críticas a Pablo Motos que se hicieron desde la esfera conservadora por no ser tan incisivo con Sánchez la semana pasada en El Hormiguero. Por dejarle hablar, básicamente. "¿Me permite?", ha dicho varias veces el líder socialista ante las constantes interrupciones.

El duelo ya comenzó con las cartas sobre la mesa. Bien marcadas. "Hay que hablar de pactos, de Bildu...", decía Quintana. "Y también de economía y de empleo", interrumpía Sánchez con una sonrisa. "En algunos medios y tertulias se han sobrepasado todas las líneas rojas. Se ha venido a decir que soy un golpista. Se llega a decir que soy un filoetarra". El presidente ha comenzado fuerte, también con sus cartas.

Quintana contratacaba con un tocho de folios que contenían todos sus editoriales. Le invitaba a leerlos para ver qué insultos le había dirigido. A partir de ahí, poca novedad en los contenidos. Sánchez se dedicó a tratar de contrarrestar las opiniones de la presentadora. Incluso en asuntos que el presidente ya había comentado estos días.

"¿Cuántas veces puede cambiar de opinión en temas fundamentales?", preguntaba Quintana. "Las opiniones son libres. Una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos", respondía Sánchez. Un bucle infinito por momentos. Pero Sánchez ha ido a este tipo de programas precisamente a eso. A "desinflar" la burbuja del "sanchismo" que lleva demasiado tiempo inflada.

La lista más votada

Para Quintana, es lo mismo pactar y gobernar con Vox que los pactos del Gobierno con EH Bildu. Lo ha dejado claro. "Hay ultraderecha y ultraizquierda", ha dicho. Y su opinión concuerda con la del expresidente Felipe González, a quien ha citado efusivamente.

"Usted no debería pactar nada con formaciones que quieren separarse de España. Y el señor Feijóo no debería pactar nada con Vox", ha dicho la presentadora. La gran coalición. Que se pongan de acuerdo. "No entiendo cómo no llegan a acuerdos", ha dicho Quintana.

Más opiniones de Quintana, que se quejaba la semana pasada de aquello que llama Sánchez la "derecha mediática". Un momento cumbre del cara a cara. "Yo creo que lo que más daño le ha hecho usted es la ley del solo sí es sí y que no haya cesado o dimitido nadie. Yo creo personalmente que le ha hecho muchísimo daño". "Es su opinión", ha contestado Sánchez. "No, es una descripción de lo que ha pasado", remataba Quintana.

El líder del Ejecutivo ha defendido lo troncal de esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero. "¿Cómo va ser una buena ley?", contestaba Quintana. "Reconocemos que el Estado tiene que facilitar una atención especializada a esas víctimas", señalaba Sánchez.

Marruecos y la esposa del presidente

Los cambios de posición sobre Catalunya o el Sáhara Occidental también han tenido su hueco en el programa. Y aquí Sánchez ha querido poner sobre la mesa a su mujer, Begoña Gómez. "Ha habido informaciones en medios conservadores y de ultraderecha sobre que el cambio de posición con Marruecos tiene que ver con la implicación en una red de narcos de mi mujer", ha señalado.

"No tienen nada contra mí, no soy perfecto pero soy limpio. Para tratar de hacer daño se dice a ver qué tiene el señor Sánchez en su móvil, para decir que está implicada su mujer en una red de narcotráfico. Ante insidias y mentiras, ¿qué se puede hacer?", ha añadido el líder socialista.

El uso del Falcon también ha sido señalado por Quintana. Sánchez, de nuevo, se ha defendido. Igual que lo ha hecho de un Feijóo que se queja, según Quintana, de que no lo llama nunca. El presidente ha invitado al líder del PP a hacerlo, al igual que quiere debatir con él. De momento, ya lo ha hecho este martes con Ana Rosa Quintana. El líder de los populares llamó este lunes "personaje" a Sánchez en el mismo programa.