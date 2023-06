Pedro Sánchez: "No he sido capaz de pactar con el PP porque tiene la máxima de pactar sólo si gobiernan ellos"

En mangas de camisa, con una pulsera LGTBI y con zapatillas. Así se presentó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ante Pablo Motos en el programa El Hormiguero. El presidente del Gobierno y el presentador estuvieron en su papel: el primero defendiendo su acción de Gobierno y denunciando los permanentes ataques contra él en los medios conservadores y el segundo apretándole las clavijas todo lo que pudo.

La entrevista entre Sánchez y Motos fue dinámica y Sánchez salió bien parado de las preguntas y repreguntas del presentador, que intentó arrinconar al presidente pero también le dio margen para expresarse y fue educado en sus preguntas. Sánchez, sin embargo, demostró cintura y aplomo y respondió a todas las preguntas.

Sánchez intentó rebatir desde el principio "las mentiras" que se dicen sobre él: rebatió con pasión que hubiera intentado un fraude electoral al convocar las elecciones del 23J. "No creo que cambie el resultado de las elecciones. Cuantas veces habéis criticado a los políticos por no aceptar los resultados electorales. Yo lo hice el pasado 28 de junio. Hubo una fragmentación en la coalición del PSOE", afirmó.

Denunció también con convicción "la desproporción" en los medios de comunicación. "Una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada. En España el 50% de la sociedad es progresista y el otro 50% es conservadora, pero los medios y la visión que proyectan es un 90% conservadora. La realidad es que el 90% de los programas de televisión son de derechas".

Motos fue directo en sus preguntas. Además de preguntarle a Sánchez por qué convocó elecciones el 23J, Motos le reprochó que pactara con independentistas vascos y catalanes y le preguntó que si vuelve a ganar habrá un referéndum de independencia en Catalunya. "Constitucionalmente no es posible y, además, mi vocación es la de unir", respondió Sánchez.

Motos le preguntó también por la ley del solo sí es sí. Sánchez admitió "los errores" en la promulgación de la norma y reconoció que la subsanación de esos errores llegó tarde. "Siento toda la responsabilidad. Esa responsabilidad la asumo de primera persona. He pedido disculpas sobre todo a las víctimas. Cometimos un error".

"Ha habido discrepancias en la lectura y en las sentencias que se han hecho por parte de los distintos tribunales de justicia en los distintos territorios, faltaba por ver cuál era la lectura que hacía el Tribunal Supremo. Actuamos antes, ¿qué deberíamos haberlo hecho antes? Sin duda alguna, pero lo hicimos", afirmó Sánchez.

La siguiente parada fue el feminismo. "Otro tema es el feminismo, que últimamente ha llamado mucho la atención", dijo Motos, quien además deslizó la idea de que Sánchez es el responsable del crecimiento de Vox en los últimos años. "¿Es culpa mía que haya diputados de Vox ahora? Que hagamos desaparecer las concejalías de igualdad para hacerla de familias...estamos en un retroceso de años", respondió Sánchez.

Sánchez también deslizó la idea de que Vox y Sumar no son lo mismo. "Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal. He trabajado con ella y sé de su buena labor. De Abascal conozco los pactos a los que está llegando con el PP. Quiere derogar el sanchismo. ¿Eso qué significa? Quitar banderas LGTBI, decir que no existe la violencia de género, sino la violencia a secas, tirar a la basura la Agenda 2030. Eso es lo que están haciendo. El sanchismo es una combinación de mentiras, maldades y manipulaciones por su parte".

En este sentido, Sánchez hizo una encendida defensa del feminismo –"Ha sido una acción transversal de mi Gobierno", dijo–, pero no dio una respuesta clara cuando se le preguntó por Irene Montero. No quiso el presidente salir en su defensa cuando Motos le preguntó si era partidario de un feminismo más integrador. "No entró a cuestionar el trabajo de ningún ministro o ministra", dijo y remarcó que el trabajo de la agenda feminista es "incuestionable". "Feminismo también es que las condiciones laborales de las mujeres sean igual que las de los hombres", concluyó.

Sánchez constató la posibilidad de pactar con el PP. Dijo que lo había intentado, pero que no había podido llegar a ningún acuerdo. "Cuando hablé con Feijóo le propuse once pactos. Y aquí estamos, no hemos podido llegar a ningún acuerdo. No he sido capaz de pactar con el PP porque el PP tiene la máxima de pactar sólo si gobiernan ellos".