Sánchez, sobre la derecha mediática: "No he evaluado las consecuencias del veneno que han inoculado"

Ignorar la burbuja mediática de la derecha y el fallo en la ley del solo sí es sí. Eso son lo dos grandes errores que ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en una entrevista con el periodista de la La Sexta Jordi Évole.

En encuentro relajado y cómodo en el bar Casa Labra de Madrid, donde se fundó el PSOE, Sánchez ha intentado mostrar su lado más humano antes de que empiece de lleno la campaña electoral, para la que ya avanza que concederá entrevistas a programas y medios de comunicación que normalmente critican su acción de gobierno y a los que no ha ido durante todo su mandato.

"Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de falsedades"

"Tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de falsedades que se ha construido sobre el sanchismo", ha resumido, en referencia a los programas de Ana Rosa, de Vicente Valléz, de Carlos Herra o, incluso, de El Hormiguero, dirigido por Pablo Motos.

El presidente ha profundizado en un discurso que ya inauguró tras el batacazo electoral de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, el del poder de "la derecha mediática, política y económica" y la "desproporción" de discursos conservadores frente a los progresistas en la televisión.

"No he evaluado las consecuencias del veneno que han inoculado en la sociedad española", ha asegurado Sánchez, que habla de "mentiras", "falsedades", "maldades" y "ataques" que han afectado incluso a su mujer, pero que también han menospreciado el dolor de las víctimas del terrorismo, en referencia a la camiseta con el lema "Que te vote Txapote".

Su justificación para este descuido es que ha "intentado no caer en provocaciones de estos medios y de la derecha y la extrema derecha". "No he insultado ni descalificado, he intentado hablar de lo que hacemos, no de con quién lo hacemos", ha explicado el presidente.

El "error" de la ley del solo sí es sí

Sin embargo, "el error más importante" que, a su juicio, ha cometido "un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes" ha sido el fallo "en este caso técnico, en la ley del sólo sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales", ha dicho. "Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", remarcaba.

"La ley provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales"

Sánchez no ha criticado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la que ha reconocido "discrepancias", pero ha asegurado que "su cese nunca estuvo sobre la mesa" ni tras la aprobación de la polémica ley ni en otras ocasiones.

"Pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado, a pesar de que "se han dicho cosas muy gruesas" por parte de Unidas Podemos, su "socio de Gobierno".

Defensa del rey de Marruecos

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ha sido cuando Sánchez ha querido dejar claro que no comparte el calificativo de Évole sobre el rey de Marruecos, Mohamed VI, al que el presentador ha definido como "absolutista". "Me va a permitir que no entre en esta caracterización", ha zanjado Sánchez.

Sobre el Sáhara: "Durante 50 años que dura este conflicto no ha habido ningún avance"

El presidente ha insistido, como es habitual, en que las relaciones entre ambos países son estratégicas y efectivas en el plano comercial, de la seguridad y de la inmigración.

Así, el ha justificado el cambio de postura del Gobierno sobre el conflicto del Sáhara Occidental, aunque ha negado que se trate de una "cesión" ante un chantaje de Marruecos, como interpretaba Évole. "Durante 50 años que dura este conflicto no ha habido ningún avance", ha insistido el presidente, que cree que validar el plan de autonomía marroquí sobre la excolonia española ocupada militarmente por el reino alauí es una forma de "encontrar otras vías para resolver este conflicto" dentro de Naciones Unidas, de las resoluciones del Consejo de Seguridad y con la premisa de que tiene que ser acordada por las partes.

La entrevista ha pasado de puntillas por la tragedia de Melilla, de la que se ha cumplido un año este fin de semana. Según Sánchez, fue un "hecho lamentable y dramático" que "no debe volver a suceder", pero lejos de cualquier autocrítica por las al menos 23 muertes en la frontera, asegura que la única solución para el drama migratorio está en "la cooperación" para resolver los problemas "en origen" que generan el éxodo de personas.

Feijóo, un "enorme decepción"

Sobre el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha asegurado que "es un buen líder, pero de la oposición". Para el presidente del Gobierno, el líder del PP "ha sido una enorme decepción", pues parecía una persona "moderada" con la que se podía "llegar a acuerdos". Sin embargo, opina, "se ha refugiado en lo de siempre: manipular, mentir y decir maldades contra tu adversario".

A pesar de las encuestas, Sánchez cree que el PSOE va a "ganar en votos y en escaños al PP" y confía en que haya una mayoría progresista para formar gobierno. "Tendré que sumar con Yolanda [Díaz]", ha dicho.