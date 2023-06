Las grandes ausencias en el Congreso después del 23J

En Unidas Podemos, más allá de Irene Montero no repetirán Pablo Echenique, Juan López de Uralde o Rafa Mayoral. No habrá representación de Cs, PRC o Foro Asturias. No seguirán tampoco Ferrán Bel, Joan Baldoví o Tomás Guitarte.