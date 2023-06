Feijóo sella su alianza con Vox

El Partido Popular ganó las elecciones del pasado 28 de mayo de forma clara, pero no absoluta. Estrictamente, la victoria que conseguiría arrebatarle al PSOE el grueso del poder territorial era la del bloque de la derecha y la extrema derecha. Es decir, abrazarse a Vox para gobernar.

El PP negaba su propia realidad en aras de la moderación y prometía gobiernos en solitario, pero la sucesión de pactos municipales, el rapidísimo acuerdo en el País Valencià y las muchas mesas de negociación que siguen abiertas confirman de forma tácita que Alberto Núñez Feijóo ha ratificado la alianza PP-Vox.



"Feijóo me ha felicitado por llegar a un principio de acuerdo en la Comunidad Valenciana", aseguraba este martes el popular Carlos Mazón. Mazón se ha asegurado ser el próximo el próximo presidente de la Generalitat gracias a un pacto con la extrema derecha en el País Valencià del que todavía no se conoce todo su alcance, pero sí que Vox presidirá Les Corts y entrará en el Gobierno con varias consejerías. Educación, Asuntos Sociales o Agricultura podrían estar entre ellas, si bien, según Mazón, todavía no hay "un acuerdo publicable", aunque no niega este reparto de carteras.

Lo que hay, por ahora, se ha cerrado en los siguientes términos: PP y Vox gobernarán juntos la Comunitat Valenciana pero sin Carlos Flores Juberías. La condición de maltratador condenado por violencia machista contra su exmujer en 2002 de Flores era una "línea roja" para los populares, que callan —como, por otra parte, hicieron hasta este lunes— ante la solución buscada por Vox: Flores será su cabeza de lista por Valéncia al Congreso.

Mazón da las gracias a Flores

Además, fue con él con quien despachó Mazón este martes durante las poco más de dos horas que les hicieron falta para sellar su alianza. "Quiero agradecerle a Flores que haya sido partícipe y haya puesto lo mejor de sí", le reconoció después el dirigente popular.

Así, este catedrático de Derecho Constitucional, que fue condenado a un año de cárcel por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones por injurias y vejaciones contra su expareja, estará dentro de las instituciones la próxima legislatura, y ya ha dejado claro que tiene la "intención de hacer en el Congreso lo mismo que he hecho en las Cortes Valencianas: colaborar en la formación de un Gobierno de cambio". Los populares lo venden como un éxito.

"No hay otra alternativa"

La celeridad con la que ha llegado el pacto sorprende hasta en las propias filas del partido. "Sin palabras, rapidísimo", destaca un importante dirigente del PP. "No hay otra alternativa si el PP quiere cambiar gobiernos del PSOE", subrayan otras fuentes populares.

El timón de mando del PP ha asumido que su destino inmediato pasa por ir de la mano con Vox —el gobierno de Castilla y Léon no será más una excepción— y la estrategia ahora pasa por escenificar relaciones sólidas y estables como socios.

Así resumió el líder del PP valenciano cuál será su relación con la extrema derecha dentro de su futuro Gobierno: "Esto no va de vigilancia, sino de confianza". Algo que también explica el poco ruido con el que el partido de Santiago Abascal ha encarado las negociaciones de las últimas semanas.



El acuerdo en el País Valencià era el más importante para el PP por el peso político de esa Comunidad, pero no es ni mucho menos un caso excepcional.

Además de los pactos que se están cocinando en Extremadura, Aragón e Illes Balears, PP y Vox se preparan para gobernar juntos en más de 130 ayuntamientos —135 cifró el secretario general de Vox, Ignacio Garriga—. Feijóo lo avala y no pone vetos, echando incluso por tierra su propia propuesta de que gobierne la lista más votada.

Es lo que han hecho, por ejemplo, en la ciudad de Elche (Alicante), donde el PSOE ganó las elecciones, pero donde también este martes —casi al mismo tiempo que el acuerdo a nivel autonómico— PP y Vox sellaron un pacto de gobierno que, entre otros puntos, deja en manos de la ultraderecha la Concejalía de Familia y Mayores con competencias también sobre infancia, natalidad y "promoción de la vida".

Como cada día 13, la Plataforma en Defensa de la Cruz nos convoca esta misma tarde en el Paseo de Germanías.



Acompáñanos a rezar el Santo Rosario a los pies de la Cruz. Hoy martes a las 19 horas. ¡Comparte! #LaCruzNoSeToca 🇪🇸 #LaCruzPrevalece #Elche #CuidaLoTuyo pic.twitter.com/4VZDiHWFCE — Aurora Rodil Martínez (@AuroraRodilM) June 13, 2023

Quien asumirá esas competencias será Aurora Rodil, que poco después de firmar el acuerdo pedía a través de sus redes sociales rezar para salvar una cruz construida por el franquismo en 1944 en honor a los Caídos —Feijóo ya se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática que permite retirar los monumentos franquistas—.

Detrás de Elche es probable que vengan otras ciudades como Burgos, Valladolid, Toledo, Guadalajara o Talavera de la Reina. Los ayuntamientos se constituyen el próximo sábado y se espera un goteo de pactos PP-Vox hasta entonces. Desde la dirección nacional insisten en que no hay una estrategia general y que cada territorio es autónomo, pero todos los acuerdos cuentan con el beneplácito de Feijóo.