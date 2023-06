El PP disfraza de austeridad su batalla ideológica contra el Ministerio de Igualdad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que no habrá un Ministerio de Igualdad si gobierna. Según Feijóo, "no estamos para esto", siendo "esto" un Consejo de Ministros sobredimensionado. Para el PP sobran ministerios y el de Igualdad, como el de Consumo, está en la diana. Pero no es —o no solo— una reducción del gasto público, como defienden desde Génova, lo que subyace detrás de la ofensiva de los populares contra el ministerio encabezado por Irene Montero. Se trata de una batalla ideológica contra la hoja de ruta del equipo de Igualdad durante toda la legislatura.

Este miércoles, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, fue claro: "España no necesita ministerios que nos hablen, con perdón, de la menstruación o de prácticas sexuales". Una afirmación que replican multitud de dirigentes del partido, llegando a asegurar que "es un ministerio que da terror a la gran mayoría de los españoles".



Así, lo que el PP plantea no es solo integrar las competencias de Igualdad en otro ministerio —en forma de subsecretaría, por ejemplo— sino enmendar la actividad política impulsada por el equipo de Irene Montero durante los tres años y medios de gobierno de coalición. De las filas del partido conservador salen dos grandes críticas: la más manida, que "han dividido al feminismo"; además, creen que desde Igualdad se han abierto debates sobre asuntos que no son prioritarios y que forman parte de la "esfera personal" de las mujeres.



En frente, la Organización de las Naciones Unidas. En febrero de este mismo año, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU felicitaron a España por desarrollar una "legislación integral feminista contra la discriminación" que "facilita el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país" y "elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana". Aplaudían así la nueva ley del aborto y la ley trans.

Si bien Núñez Feijó ha sido el primer presidente del PP en reconocer el aborto como "un derecho que tiene la mujer", el líder conservador se ha quedado a medio camino y se resiste a aceptarlo como un "derecho fundamental", como sí hace la ley y también el Tribunal Constitucional. En cuanto a la ley trans, si Feijóo gobierna ya ha dejado claro que la derogará y elaborará un nuevo texto.



Sobre la derogación de la ley del ‘sí es sí’

Lo que para la ONU es la "mejor práctica" para reconocer legalmente a las personas transexuales, para Feijóo es una ley que hace que en España sea "más fácil cambiar legalmente de sexo que sacarse el carné de conducir". No han sido pocas las críticas por transfobia que se han hecho desde la comunidad LGTBI a estas declaraciones que el presidente del PP hizo este martes en una entrevista de radio.



En cuanto a la ley del solo sí es sí, en el PP no abandonan su ofensiva contra Igualdad por la norma pero se resisten a comprometer su derogación en el caso de que gobiernen. "Lo más importante ya lo derogamos y ahora no está entre las prioridades", aseguran a Público fuentes populares, que sí abren la puerta a hacer "algún cambio". No lo concretan.

Este miércoles la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de penas aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

Contra las campañas de educación sexual

Pero al PP le molestan, sobre todo, las campañas impulsadas por Igualdad para fomentar la educación sexual. Es a lo que han dado en llamar "feminismo de pancartas". La última, lanzada a principios del mes de marzo bajo el lema 'Ahora que ya nos veis, hablemos', presentaba situaciones cotidianas en las relaciones sexuales alejadas de la idealización —de cuerpos, personas o escenas— que acostumbran a representarse en el cine o la publicidad.

Según los últimos datos actualizados del Instituto de las Mujeres, de octubre de 2022, el 34,8% de las jóvenes nunca ha recibido ningún tipo de educación sexual y el 57,7% de afirma haber tenido sexo con otra persona sin apetito o deseo sexual.

Otra de las campañas que cabreó a la derecha, política y mediática, fue la que Igualdad ideó para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se titulaba '¿Entonces quien?' y señalaba directamente a los hombres cómplices con la violencia machista.

Montero y su equipo, el eterno objetivo del PP

Lo cierto es que los ataques al equipo de Montero en el Ministerio de Igualdad han sido una constante durante toda la legislatura. La lista es larga: la exministra de Sanidad del PP, Celia Villalobos, las llamó "tontas" y las definió como "señoras jovencitas que van presumiendo de lo que no son"; Isabel Díaz Ayuso dijo que eran "malcriadas que traen debates cursis y ñoños"; y Cuca Gamarra, 'número dos de Feijóo', tildó sus políticas de "frívolas" e "infantiles".

Es lo que se esconde tras la bandera de austeridad del presidente del PP, que aseguró en un mitin de campaña que "las feministas de verdad" no echan "cuentas para ver cuándo le viene bien o cuándo le viene mal" ser madres.