Feijóo dice que hará "ajustes" en la ley de eutanasia y en la de educación y suprimirá el Ministerio de Igualdad

Alberto Núñez Feijóo asegura que, si gobierna, hará "ajustes" en la ley de eutanasia que el Gobierno de coalición aprobó en 2021. La norma, que regula el derecho a una muerte digna para quienes sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable", ya contó con el rechazo de PP y Vox en el momento de su aprobación. La extrema derecha incluso la recurrió ante el Constitucional, pero el tribunal rechazó el recurso este mes de marzo por mayoría.



Feijóo ha dicho este martes, en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, que pedirá informes al Comité de Bioética y después se pronunciará. También quiere el líder de la oposición hacer cambios en la ley de educación y derogará la ley trans y la ley de memoria democrática para volver a la ley de memoria histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el líder de la oposición, son leyes "de minorías" que atentan contra las mayorías.

Preguntado por la reforma laboral, a la que el PP de Pablo Casado se opuso de forma furibunda, Feijóo ha evitado habar de derogación aunque sí ha anticipado cambios. El líder popular asegura que "cualquier cambio será dialogado, comentado y si es posible, pactado". Una de las señas de identidad de la coalición, con el Ministerio de Trabajo a la cabeza, ha sido lograr grandes acuerdos en el seno del diálogo social. "Yo a lo que no me voy a comprometer es a que lo único que haga es lo que me digan los agentes sociales, pero no haré nada sin dialogar", ha dicho Núñez Feijóo.



Además, ha señalado la reestructuración del Consejo de Ministros que haría. Suprimir los ministerios de Igualdad y Consumo para meterlos dentro de otras carteras, volver a unificar Seguridad Social y Trabajo en un único ministerio y también Cultura, Universidades y Educación "bien merecen una consolidación", ha afirmado. "Habrá cinco o seis ministerios que sobren", cree el presidente del PP.



Sobre los cara a cara con Pedro Sánchez, Feijóo — solo 24 horas después de que su portavoz nacional lo calificase de "excentricidades"— ha asegurado que habrá al menos un debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y él, pero que serán sus equipos de campaña quienes decidan cómo y cuándo.