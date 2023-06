El PP descalifica la propuesta de Sánchez sobre los debates con Feijóo: "España no está para excentricidades"

"No estamos para excentricidades". Así ha desacreditado el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, en una rueda de prensa en Génova este lunes la propuesta de los seis cara a cara de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo.

A pesar de la descalificación hacia la propuesta, en el seno del PP no han querido descartar todavía ningún escenario e "irán analizando" las propuestas según pasan las horas. "Lo que sí tengo que decir es que España no está para excentricidades. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. Le pedimos calma, tranquilidad. El presidente Sánchez está más cómodo en los platós de televisión que en la calle", sentenciaba Sémper.

"Nosotros creemos que España no está para siete debates cara a cara". Sémper se refirió a siete debates aunque Sánchez mencionó seis. "Quien los necesita es Sánchez. Es una excentricidad plantear siete debates cara a cara. Y cuando uno está ansioso hace excentricidades, propone excentricidades".

El portavoz del PP quiso también responder a Sánchez respecto a la calificación de su partido como derecha "extrema": "No vamos a entrar en un marco de barro, enfrentamiento gratuito y poco edificante".

¿Pactos con Vox?

El portavoz del PP siguió reafirmando que "van a intentar hasta el final" formar gobiernos solo conformados por ellos mismos. Sin embargo, en algunos casos quedan pactos por hacer. "Consideramos que quienes tienen que llevar las iniciativas son nuestros compañeros de las autonomías".

Trasladando el tema a las generales del 23 de julio, Semper quiso defender que "el único partido entre Feijóo y Pedro Sánchez, el único que no quiere pactar con ningún ultra es Alberto Núñez Feijóo". "¿Es que Bildu no es un partido ultra? ¿Es que ERC no es un partido ultra?" continuó.