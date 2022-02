La guerra interna del PP entre la dirección de Génova, con Pablo Casado a la cabeza, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En su comparecencia ante los medios, tanto la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han respondido cuestiones sobre este asunto. El Gobierno de Pedro Sánchez niega tajantemente que tuviera información sobre Ayuso. "Que no nos usen, que no nos metan en su lío", ha dicho Rodríguez. Además, consideran que el "espectáculo" y las sospechas de corrupción, "dañan la imagen de la democracia española".

"Cualquier sospecha de corrupción es una cuestión gravísima para la democracia y eso es lo que preocupa al Gobierno de España. Este tipo de casos solo perjudica a nuestra democracia", ha afirmado Belarra. "Esa es la posición del Gobierno. De preocupación ante un momento importante para España", ha añadido Rodríguez. En este sentido, ha reiterado que el "espectáculo" del PP con acusaciones de corrupción y espionaje daña la imagen de la democracia española y "eso no es bueno para nuestro país".

Moncloa ha estado en boca tanto de Ayuso como de Casado en las últimas horas. Según la comparecencia este jueves de la presidenta autonómica, el presidente de su partido le dijo que había sido el Gobierno quien disponía de información sobre su entorno familiar y se la había mandado a Génova. Algo que Casado ha negado por completo esta mañana. También lo niegan desde el Gobierno.

"Si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de alguna irregularidad lo que habría hecho es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía", ha destacado Rodríguez. "Que no nos usen, que no nos metan en su lío. El Gobierno no tiene nada que ver", ha reiterado en varias ocasiones la ministra portavoz. En este sentido, ha destacado que "no deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan ambas partes sea Moncloa". Y ha pedido al PP que aclaren si ha habido un hecho irregular que pueda ser constitutivo de delito y que lo lleven a los tribunales si es así.

Rodríguez ha querido alabar la "ejemplaridad" con la que actuó toda la sociedad española en lo peor de la pandemia. "Un asunto turbio en el contexto de una guerra interna no puede cuestionar la actitud ejemplar de toda la sociedad española", ha afirmado.