Las fuerzas políticas que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han mostrado un mensaje unitario este jueves tras el ataque militar emprendido por Rusia contra Ucrania. La condena de ambas formaciones a la agresión emprendida por Vladimir Putin es unánime para mostrar ahí alguna grieta entre los socios. El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez mandó un mensaje claro en sus redes sociales a primera hora de la mañana al producirse la ofensiva. "El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano. Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN para coordinar nuestra respuesta".

Más tarde pronunció una declaración institucional profundizando en la posición española. En el mismo sentido se expresaron tanto Ione Belarra como Yolanda Díaz, principales dirigentes de UP. Eso sí, hay matices respecto a las sanciones a aplicar. Podemos no ha querido posicionarse a favor o en contra de las sanciones a Vladimir Putin, para poner el foco en la vía diplomática, mientras que IU sí ha expresado su rechazo. En todo caso, las fuentes de UP consultadas por Público inciden en que hay un claro mensaje de "unidad" sobre el asunto y no hay fisuras con el ala socialista.

En su mensaje institucional, Sánchez advirtió de las consecuencias económicas que puede tener esta crisis, especialmente sobre los mercados energéticos. El presidente del Gobierno acusó a Putin de violar la legalidad internacional y recordó el llamamiento realizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que Rusia retire sus tropas militares. "España defenderá la legalidad internacional y se desvivirá por la paz y solidaridad con las poblaciones afectadas", afirmó el presidente.

Tanto Sánchez como Díaz y Belarra apuntaron la necesidad de establecer una vía diplomática

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Héctor Gómez, afirmó por su parte que "el propósito de Europa y de la OTAN es evitar que siga escalando la situación que ha provocado Rusia de manera injustificada". "Apostamos por unas sanciones económicas que son duras", dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista con TVE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo compartió con Sánchez la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. En declaraciones a los medios, Díaz señaló que "condenamos lo que está sucediendo" y que la única vía posible es la diplomacia y el respeto a la legalidad internacional. En sus redes sociales, calificó la acción de Rusia como una "intolerable agresión" y transmitió su "solidaridad con la ciudadanía ucraniana, víctima de esta irresponsable escalada". Pidió también que prevalezcan "la diplomacia y el derecho en el marco de las Naciones Unidas".

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también expresó en Twitter su "rotunda condena ante los ataques emprendidos por Rusia esta madrugada en Ucrania". "La guerra nunca es el camino. Defenderemos el derecho internacional y las vías diplomáticas en el marco de Naciones Unidas para poner fin inmediato a este conflicto", escribió Belarra.

"Quiero sumarme al llamamiento que ha hecho el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha pedido el cese inmediato de los ataques y la retirada de las tropas. Cualquier solución pasa por una resolución diplomática", añadió. Al ser preguntada sobre si estarían de acuerdo con aplicar más sanciones a Rusia, Belarra insistió en el papel de la ONU, evitando pronunciarse al respecto y poniendo el foco en el aspecto diplomático.

Por su parte, desde Izquierda Unida, en un comunicado remitido a los medios, condenaron también el ataque. "Rechazamos el uso de la fuerza militar rusa contra un Estado soberano, al igual que previamente ya rechazamos el despliegue de fuerzas de la OTAN en los países fronterizos con Rusia", señala el texto. La formación de izquierdas sí especificó su rechazo a las sanciones. "Sería un error entrar en una nueva espiral de sanciones y medidas coercitivas unilaterales como la vivida hace siete años entre la UE y Rusia, que tuvo un fuerte impacto económico para ambas partes". También pidió la disolución de la OTAN para impulsar una "apuesta por una política de seguridad propia y autónoma, que realmente tenga en cuenta los intereses geoestratégicos propios de Europa".

El coordinador federal de IU, y ministro de Consumo, Alberto Garzón, no obstante, no incidió en esa materia y señaló: "Mi solidaridad con el pueblo trabajador ucraniano, que está sufriendo una agresión imperialista por parte de Rusia. Un ataque que vulnera el derecho internacional y los acuerdos previos alcanzados para preservar la paz".

Tensión con Robles por el envío de una fragata

En la jornada de este jueves nadie comentó la posibilidad de enviar tropas españolas al conflicto bélico. Esa hipótesis, que no está todavía sobre la mesa, provocó algunos roces entre los socios hace un mes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que enviaría una fragata española al Mar Negro y despliegue aéreo a Bulgaria. Unas declaraciones que no sentaron bien en Unidas Podemos, como contó este medio.

"No tiene sentido que ahora la OTAN se extienda a Ucrania y Georgia por intereses de EEUU", afirmó en aquellos días Podemos. La discusión, no obstante, no pasó a mayores y desde las filas socialistas incidieron en que la postura del Gobierno y del PSOE era la de apostar por el diálogo y la diplomacia. Es pronto para saber la implicación concreta que tendrá España en el conflicto. Lo que sí se ha confirmado es que Sánchez comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar la posición de nuestro país y las conclusiones que se produzcan "de forma coordinada" con los socios de la UE.