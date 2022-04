El Gobierno de Ucrania anuncia la reapertura de un total de nueve corredores humanitarios en el país tras haberse visto obligado a cerrarlos debido a las constantes violaciones del alto al fuego de los soldados rusos. La madrugada de este mismo jueves se ha confirmado el fallecimiento de al menos tres civiles durante un nuevo bombardeo en Járcov, la segunda más importante de Ucrania.



La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, ha anunciado en su cuenta de Telegram la apertura de estas vías de escape para permitir la evacuación de ciudadanos de las zonas más afectadas por el conflicto y garantizar el suministro de productos de primera necesidad. Ha asegurado que la violencia contra los civiles se ha encrudecido, aludiendo a los cientos de violaciones denunciadas este miércoles por el presidente Zelenski.

Preocupación por las vidas de los civiles sitiados en Mariúpol

En Mariúpol aún quedan unos 100.000 de residentes por evacuar cuyas vidas corren peligro

El que más problemas está acarreando es el corredor abierto desde la sitiada ciudad de Mariúpol, que sufre el cerco de las tropas rusas desde casi el inicio de la invasión del país, el pasado 24 de febrero. Esta ciudad portuaria está localizada en un lugar estratégico a nivel comercial y militar. Según han ido pasando los días, ha quedado prácticamente destruída por los ataques aéreos, sin embargo aún quedan unos 100.000 de residentes cuya integridad corre peligro.

Vereschuk informó de que desde Mariúpol, y las ciudades cercanas de Berdyansk, Tokmak y Energodar se establecerá un corredor hasta Zaporiyia a los que se podrá acceder en transporte propio.

Por su parte, los corredores humanitarios en la región de Luhansk, autoproclamada república independiente y reconocida por Moscú, operarán sujetos al cese de los bombardeos por parte de las fuerzas de ocupación. En esa zona, que forma parte del Donbás, es donde se espera que se desarrolle una fuerte ofensiva rusa, dado que es una región donde actúan grupos armados prorrusos.

Rusia amenaza de despliegue nuclear a Suecia y Finlandia

En este contexto, Rusia continúa metiendo presión y tensionando las relaciones y vínculos que mantiene con sus países vecinos. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha amenazado esta mañana con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. "Habrá que reforzar la defensa antiaérea y desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", ha escrito el alto cargo en su cuenta de Telegram.

Médvedev: "Vamos a confiar en la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, ellos mismos se lo han buscado"

Médvedev, expresidente de Rusia entre 2008 y 2012, también ha subrayado que para Moscú "no es tan importante cuántos países hay en la OTAN", ya que "dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia". No obstante, ha hecho hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que habrá que fortalecerla.

Además, el exmandataio ruso ha explicado que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida casi a partes iguales sobre la necesidad de ingresar en la OTAN. "Nadie sensato quiere que aumente la tensión a lo largo de las fronteras (...) Vamos a confiar en que se imponga la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, como se dice, ellos mismos se lo han buscado", ha resumido.