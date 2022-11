¿Qué hay tras la inédita foto de Sánchez con Biden, Scholz, Macron y Sunak?

Una imagen, una fotografía, se ha convertido en protagonista política durante este miércoles. En ella, cinco personas. Todos hombres, todos mandatarios internacionales. Olaf Scholz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Joe Biden (EEUU), Rishi Sunak (Reino Unido) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Todos, también, con cara seria, de preocupación. La escena se sitúa en Bali, en el contexto de la cumbre del G-20. Es madrugada allí y Polonia acaba de anunciar que unos misiles han caído sobre su territorio matando a dos personas. La posibilidad de que procedan de Rusia provoca una reunión urgente.

El encuentro tuvo lugar en el hotel Grand Hyatt de Bali. Acudieron Biden, el canciller alemán, Olaf Scholz; los primeros ministros de Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, Justin Trudeau, Rishi Sunak, Giorgia Meloni y Kishida Fumio, respectivamente; y el presidente francés, Emmanuel Macron; países integrantes del G7. Además, participan los mandatarios de España y Holanda, Sánchez y Mark Rutte, países de la OTAN como invitados de este foro, así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Los líderes del G7 y algunos invitados adicionales, como el presidente Pedro Sánchez, reunidos de forma oficial para tratar la situación en Polonia. — Kevin Lamarque / REUTERS

Primero llegó la reunión "oficial", donde los fotógrafos inmortalizaron el cónclave a nivel formal. Luego, los típicos corrillos más informales. Ahí llega la imagen que encabeza este texto y que no ha pasado inadvertida. La distribuye a primera hora de la mañana, hora española, Moncloa dentro de su pack de imágenes de toda la cumbre. El autor es su fotógrafo oficial, Borja Puig de la Bellacasa. El propio Sánchez había difundido horas antes la imagen en su cuenta de Twitter.

Reunido en Bali, durante la cumbre del G20, con nuestros socios europeos y aliados de la OTAN para analizar lo ocurrido en Polonia y Ucrania.



Todos unidos para que vuelva la paz. pic.twitter.com/V6hWwxMGJP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2022

No se recuerdan precedentes de una imagen que califican de "inédita" en Moncloa. Defienden que no es una foto de familia, no es una foto oficial, no está preparada ni orquestada. Es decir, que surge de manera espontánea y refleja cómo son las dinámicas de trabajo al más alto nivel. Pero que consolida lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Es decir, el "liderazgo" y perfil internacional que está llevando a cabo Sánchez desde que está al frente del Ejecutivo.

En el entorno más cercano al presidente, quienes le conocen bien, siempre insisten en que lleva dentro un diplomático, a lo que se suma su condición de economista. Y que no diferencia lo que supone la política nacional de la internacional. Todo está interconectado para Sánchez. En este sentido, ha recuperado un concepto: el multilateralismo. "El hecho de que sea el presidente del Gobierno el que esté en esa foto muestra el peso que nuestro país ha recobrado con su apuesta por la multilateralidad", señalan fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno recalca que lo que transmite la imagen, viral en redes sociales y que ha generado multitud de comentarios, es que la voz del presidente, que es invitado a unirse a ese corrillo, "es una voz que se escucha y a la que se le hace partícipe en la toma de decisiones y a la hora de hacer análisis". Sánchez también se reunió de forma bilateral, como ya hizo en junio en Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN, con el presidente estadounidense Joe Biden.

Sánchez, junto al presidente de EEUU, Joe Biden, en Bali. — Dita Alangkara/Pool via REUTERS

Se desmontan las críticas de la derecha

El PP, tanto con Pablo Casado como con Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de desgastar y boicotear el papel exterior de Sánchez. Todo pese a los acuerdos victoriosos que ha arrancado el presidente a nivel internacional con los fondos europeos, la excepción ibérica, el impuesto a las energéticas o el pacto con Francia y Portugal para el "corredor verde".

Frente a "las narrativas deslegitimadoras", apuntan en Moncloa, esa foto lo que traslada es que "el presidente está ahí como presidente del Gobierno de España por lo que es a España a la que se le escucha". El entorno más cercano de Sánchez insiste en ello: "está donde tiene que estar y donde debía haber estado España siempre". "Frente a los agoreros, la España real es esta también, que escucha al mundo y se le escucha a ella".



Hay quienes en las redes sociales y en las filas socialistas recuerdan alguna imagen del antecesor de Sánchez, Mariano Rajoy. En ella se puede ver al expresidente, que no manejaba con soltura los idiomas, de espaldas a muchos dirigentes europeos en Bruselas. En solitario. También hay quien recuerda otra famosa foto, la de las Azores, con José María Aznar, George Bush y Tony Blair apoyando la guerra de Irak. En aquellos momentos un presidente español se desligó de los organismos internacionales. Las dos fotos contrastan mucho con la imagen de este miércoles.