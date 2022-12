Así te hemos contado los actos por el Día de la Constitución

Batet: "La materia política de nuestra Constitución no fue el miedo, fue la esperanza"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pronunciado este martes un discurso como tercera autoridad del Estado durante la conmemoración de los 44 años de la Constitución, en el que ha reivindicado que la materia prima con la que se elaboró el texto fue la "esperanza" y no el "miedo". "Celebrar el día de la Constitución es celebrar el día de nuestra comunidad política. La Constitución expresa la generosidad de todos y de cada uno de nosotros. La materia prima no fue el miedo, si hubiera sido el miedo hubiéramos tenido un texto más largo, prolijo, lleno de seguridades".



"No fue el miedo", ha insistido, "la materia política de nuestra Constitución es la esperanza. La esperanza de consolidar un estado de derecho que asegure el imperio de la ley, de proteger a todos los pueblos de España, de promover el progreso de la cultura y la economía". Informa Alexis Romero