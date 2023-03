Así te hemos contado el debate sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

ERC carga contra PSOE y UP por su falta de acuerdo: "Las mujeres no se lo merecen"

Por ERC ha intervenido Pila Vallugera. "Pocas veces he estado en este atril con más ganas de irme a casa. Tengo pocas ganas de estar aquí porque yo no voy a hablar para el PP o Vox. Sabemos lo que piensan y votan. No quiero estar aquí porque ver un supuesto gobierno de izquierdas que tiene un ministerio que aprueba una ley que llega otro ministerio y arremete contra esa ley, me parece poco profesional. Las mujeres no se lo merecen", ha destacado.



La diputada de ERC, Pilar Vallugera. — Javier Lizón / EFE

Vallugera, al igual que ha hecho Eh Bildu ha destacado que su partido lleva tres meses intentando que PSOE y UP se sienten y que acuerden la mejor solución. "No podemos partir el feminismo como están haciendo. No hay ninguna justificación", ha destacado sobre la falta de acuerdo de dos ministras de un mismo Gobierno.

La diputada republicana ha cargado contra las decisiones de los jueces y ha advertido que la reforma no va a parar la revisión de sentencias. "Algunos jueces no lo han hecho de forma inocente, lo han hecho con toda la determinación y sentido político. No es un insulto, es una descripción", ha afirmado. También ha cargado contra los medios por exagerar las revisiones y al PSOE por "comprar el marco" de la derecha.

Informa Miguel Muñoz