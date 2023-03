Podemos, sobre la reforma del PSOE de la ley del 'solo sí es sí': "Volver atrás es una traición al movimiento feminista"

El tiempo para que el PSOE y Unidas Podemos alcancen un acuerdo que impida una ruptura del voto en la reforma de la ley de garantías de la libertad sexual se agota y en Podemos ya dan casi por perdida cualquier posibilidad de que se produzca. Este lunes, a 24 horas de la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, los de Ione Belarra han advertido de que el triunfo de esta reforma, propuesta y defendida por el Grupo Socialista, supone "volver atrás" y "una traición al feminismo".

La portavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, ha insistido en que la proposición de los de Pedro Sánchez es un regreso al "Código Penal de La Manada" y ha calificado de "lamentable" que "que el PSOE haya cedido a las presiones de la derecha y de la ultraderecha".

Jacinto ha desvelado que en este momento no están teniendo lugar negociaciones entre los dos espacios que conforman el Gobierno de coalición y que los socialistas les habrían trasladado que no quieren cerrar ningún pacto: "El PSOE nos ha trasladado que no quieren llegar a un acuerdo y que prefieren llegar a un acuerdo con Abascal y Ayuso para volver al Código Penal de La Manada. Ahora mismo no hay negociaciones, queremos que la haya, pero queremos que se mantenga el consentimiento", ha explicado.

Jacinto ha defendido que desde Unidas Podemos "no hemos parado de negociar y de presentar propuestas" para tratar de alcanzar un consenso, siempre con la "línea roja" de preservar el consentimiento en el centro de la norma. "Es el PSOE el que no quiere llegar a un acuerdo, lo han reiterado, y esperamos que mañana no unan sus votos a los partidos antifeministas".

Pese a que no están teniendo lugar conversaciones a pocas horas de la votación, la portavoz de Podemos ha querido hacer una "última llamada" a los de Pedro Sánchez y ha trasladado su "incredulidad" porque el martes se pueda ver en la Cámara Baja al PSOE "uniendo sus vítores a los de Abascal y el Partido Popular" si finalmente la reforma sale adelante.

También se ha mostrado molesta con el hecho de que el PSOE pueda votar con partidos cuyos representantes "nos han insultado este fin de semana: Rafael Hernando en Twitter y Santiago Abascal llamándonos locas. Habrá que esperar para ver qué pasa". Preguntada por una posible salida de Unidas Podemos del Ejecutivo de coalición en caso de prosperar la medida (lo que se prevé, ya que los socialistas y el PP suman mayoría absoluta), Jacinto lo ha descartado.

"Habría muchas voces que se alegrarían de que el Gobierno se rompiera, pero se va a mantener, hay muchas cuestiones pendientes. Votaciones como las que se pueden producir mañana justifican más que nunca la necesidad de que Podemos esté en el Gobierno", ha remachado.