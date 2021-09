El hecho de que el joven que denunció una agresión homófoba en Madrid haya confesado que las lesiones fueron consentidas no borra todos los ataques que se están produciendo en los últimos meses hacia personas del colectivo LGTBI. Unas agresiones que han ido en aumento en el número de casos, adoptando un carácter cada vez "más violento", tal como advirtió este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los episodios homófobos vividos durante las últimas jornadas en Toledo, Melilla, València o Castellón son solo la punta del iceberg de una lacra que ha experimentado un notorio crecimiento. En esta línea, según los datos que maneja Interior, durante los seis primeros meses de 2021, los delitos de odio contra el colectivo aumentaron en un 9,3% con respecto al mismo periodo de 2019 (el año anterior no es comparable por el confinamiento domiciliario).

Ante este aumento, representantes políticos de diferentes fuerzas del arco parlamentario han identificado los discursos de odio emitidos por Vox como caldo de cultivo de estas agresiones. Y es que la formación de extrema derecha pone constantemente en la diana al colectivo LGTBI (también a las mujeres y a los migrantes, entre otros) a través de sus discursos y de sus propuestas lanzadas desde las diferentes instituciones del Estado, como la introducción del veto parental en las aulas o la petición de suprimir las leyes orientadas a proteger a este colectivo.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recordado este miércoles algunas de las declaraciones protagonizadas por dirigentes ultras en contra del colectivo. "Los homosexuales pueden tener una unión civil, pero no matrimonial. Eso es la unión entre un hombre y una mujer", señaló el presidente de Vox, Santiago Abascal, en 2019. "Hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley", dijo el portavoz de la formación ultra en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en 2020.

Antes de que se conociera en la tarde de este miércoles que la denuncia del joven de Madrid sobre una supuesta agresión homófoba era falsa, Vox ha aprovechado este hecho para atacar a los migrantes, colectivo al que ha acusado, como ha hecho en otras ocasiones (mediante datos falsos), de estar detrás de todas las agresiones que se producen en España. "Los gays saben que pueden pasear más tranquilamente por las calles de Varsovia o de Budapest que por las de Molenbeek (barrio de Bruselas) o algunas del centro de Madrid", ha apostillado Espinosa de los Monteros en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Del mismo modo, frente a la advertencia de la mayoría de fuerzas de la "evidente relación" entre los discursos políticos y los delitos de odio — como aseguró Marlaska este martes—, el PP ha vuelto a salir en defensa de Vox al tachar de "injusta" esta equiparación, tal como sostuvo el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, y ha reafirmado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

La diputada conservadora, cuyo partido depende del apoyo del Vox en varios gobiernos locales y autonómicos, ha pedido "no usar este tema como arma arrojadiza". En este sentido, ha asegurado desconocer las causas del aumento de la violencia homofóbica: "Me gustaría tener la respuesta, pero no la tengo", ha añadido. Al mismo tiempo, pese a reconocer que "no comparte" algunos postulados defendidos por la ultraderecha en este ámbito, Gamarra ha pedido "unidad" de las fuerzas políticas para "combatir" los delitos de odio.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha ido un paso más allá al asegurar que, aunque la extrema derecha dice cosas que no le gustan, "no ha visto un discurso de odio y enfrentamiento entre los españoles", algo que, según él, si ha advertido en Podemos y Más Madrid.

En julio, después del asesinato de Samuel al grito de "maricón", José Luis Almeida, interpelado por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero (reprochó que el alcalde se negara a colocar la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento, como pedía Vox), exigió no hacer "un uso político y rastrero" del asesinato del joven coruñés.

El PP carga contra Marlaska por acusar a Vox

Asimismo, la noticia sobre la falsa agresión homófoba en Madrid ha sido utilizada por el PP para volver a defender a Vox y exigir la dimisión del ministro del Interior. "¿Sabía Marlaska esta mañana, cuando acusó a otras formaciones políticas de generar odio, que todo era falso? Si lo sabía, mal; si no, peor", ha comentado el secretario general del partido conservador, Teodoro García Egea, en la tarde de este miércoles.

Sin hacer mención al aumento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha insistido en la misma línea: "Marlaska tiene que dar explicaciones urgentes y, después, dimitir", ha apuntado en Twitter.