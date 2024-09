Un horario controlado por la Inspección y derecho a desconectar: Yolanda Díaz reactiva la reducción de la jornada laboral

La vuelta del curso político reabrirá una de las negociaciones más complejas y que más expectativas generan en el ámbito laboral: la reducción de la jornada sin reducción salarial. Tras el parón estival, este lunes el Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales (principales patronales y sindicatos) a una nueva reunión con un objetivo claro: evitar que la negociación se enquiste.

El último encuentro formal entre las partes se produjo a finales de julio, una reunión en la que el departamento liderado por Yolanda Díaz puso encima de la mesa una propuesta por escrito para que tanto las organizaciones sindicales como las empresariales la estudiaran.

En ese momento, Trabajo fijó un objetivo temporal concreto: el acuerdo tenía que llegar antes de que finalice septiembre. Un mes después de ese encuentro, el calendario no parece tan claro, y las fuentes consultadas no ven muchas posibilidades de que el plazo propuesto por los de Díaz pueda cumplirse.

El problema es el mismo que en julio, la resistencia de la patronal a cerrar un acuerdo. Tanto desde el Ministerio como desde CCOO y UGT han denunciado en varias ocasiones que la CEOE tiene actitudes que, de facto, torpedean las negociaciones.

El foro lleva meses en funcionamiento y, sin embargo, denuncian ambas partes, el empresariado no ha hecho todavía ninguna propuesta por escrito ni ha trasladado nada formalmente. Sin embargo, la CEOE sí que habría pedido modificaciones concretas, como establecer fórmulas de flexibilización a la hora de implementar la reducción para que las empresas puedan adaptarse a la nueva realidad, algo que los sindicatos no ven malos ojos.

Los sindicatos anunciaron movilizaciones

También se habría deslizado la posibilidad de incrementar el límite legal de horas extraordinarias, pero tanto Trabajo como las organizaciones sindicales han cerrado el paso a esta propuesta de manera contundente.

Los sindicatos ven que, a día de hoy, el acuerdo no está cerca y creen que en la negociación se ha instalado un inmovilismo provocado por el intento de sumar a la patronal al acuerdo. En julio, ambas organizaciones acordaron aprobar un calendario de movilizaciones durante septiembre si la situación no cambiaba y, a día de hoy, mantienen esta intención.

El Ministerio de Trabajo se muestra optimista con la posibilidad de cerrar un acuerdo con todas las partes, pero también avisa de que la reducción de la jornada es "un compromiso adquirido con la ciudadanía" y un punto del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. "Ese compromiso no se somete al derecho de veto de ninguna de las partes de la mesa", advirtió el pasado martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Aunque el plazo propuesto en julio era el de cerrar un pacto antes de que terminara septiembre, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, habló esta semana de tener un acuerdo durante "los meses de otoño".

El Ministerio de Trabajo trasladará una nueva propuesta a los agentes sociales en la próxima reunión

Trabajo tiene previsto llevar a la mesa de este lunes una nueva propuesta para que las partes la evalúen. De momento, en la última que presentaron los de Díaz ya se concretaban algunos elementos importantes de la futura reforma.

Por un lado, el eje principal, la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025, sin reducción salarial. En este sentido, Trabajo contempla "márgenes" para que las empresas se puedan adaptar a la nueva realidad (por ejemplo, que el cómputo de la jornada se haga de manera anual, y no semanal).

Otro de los ejes es el registro horario. Trabajo mantiene su propuesta inicial: establecer un sistema de fichaje "digital, fiable e interoperable, que permita a la Inspección de Trabajo comprobar quién trabaja y cuándo", además de endurecer las sanciones para aquellas empresas que incumplan la jornada.

Reducción de jornada, fichaje digital y desconexión

La principal novedad de la propuesta que esbozó el Ministerio en julio estaría en el denominado derecho de desconexión, ya que el departamento define cómo se armaría legislativamente este derecho a través de la incorporación al Estatuto de los Trabajadores (en su artículo 20) de todas las normas "dispersas" en la actualidad en materia de desconexión.

En este sentido, se incluyen las legislaciones y acuerdos adoptados en esta materia en la Unión Europea y también en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado entre sindicatos y patronales.

Pérez Rey: "No coger el teléfono al jefe fuera del horario es un derecho"

Pérez Rey aseguró entonces que, una vez aprobado, el derecho de desconexión pasa a ser un derecho que el trabajador puede esgrimir y que acarreará consecuencias para las empresas y empleadores que no lo respeten: "No coger el teléfono al jefe fuera del horario es un derecho que pueden esgrimir los trabajadores y que no pueden sufrir ninguna represalia por ejercerlo. No contestar, no leer correos electrónicos… se estructura en el Estatuto de los Trabajadores como un verdadero derecho", explicó.

Este lunes se reactiva la mesa de diálogo más importante para el Ministerio de Trabajo, la de la jornada laboral, y el objetivo principal es buscar un acuerdo rápido para que la negociación no se enquiste.