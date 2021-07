La idea de un "pensionazo" para los expresidentes de la Junta causa una tormenta política en Andalucía

Una propuesta presentada hace una semana, según el PSOE, por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), mano derecha del presidente Juanma Moreno, a la portavoz parlamentaria de Juan Espadas, Ángeles Férriz, para reformar la Ley del Consejo Consultivo y transformar a los expresidentes de la Junta en consejeros permanentes de la institución con sueldo de alto cargo –unos 68.000 euros hoy– de manera vitalicia ha causado una tormenta política de cierto calado en Andalucía.

El Gobierno andaluz, después de que el diario El País adelantase la información, negó a Público con toda rotundidad que tal reforma se fuera a llevar a cabo.

El propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), que rechaza tal medida, llamó a Bendodo para saber qué estaba pasando, según las fuentes consultadas. En esa conversación, este le explicó que era cosa del PSOE, según las fuentes.

Todos los partidos fueron muy críticos con la idea. Tanto Unidas Podemos y Adelante Andalucía como Ciudadanos y Vox fueron muy contundentes en su desprecio a lo que consideran un "privilegio" y una "corrupción". El portavoz adjunto de Ciudadanos, Fran Carrillo, fue muy contundente: "Mientras gobierne, Ciudadanos estará muy en contra. Miren lo que pasa en Madrid y en Murcia cuando no gobierna Ciudadanos".

Para el PSOE, el asunto no es prioritario. "El Gobierno se ha metido en un lío y tiene que salir de este lío. No hemos analizado la propuesta, no la hemos estudiado en profundidad porque tenemos otras prioridades. Nosotros estamos a lo importante", según dijo la portavoz adjunta, María Márquez.

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, afirmó en una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, que también desconocía que el Gobierno hubiera presentado una propuesta para poner una asignación a los expresidentes: "No conozco ninguna iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno que vaya en esta dirección. Por este grupo, que tendría que tramitar una ley, no ha pasado ninguna propuesta en ningún momento. Nadie del Gobierno de Andalucía me ha trasladado que le parece bien ni mal, ni que se vaya a hacer ni que no se vaya a hacer. No se me ha trasladado nada desde el Gobierno".

Los expresidentes y su estatus

Nieto afirmó que, hace tiempo, el PSOE –interlocutores que no reveló– le trasladó que existía una preocupación al respecto de la situación del expresidente Rafael Escuredo, de 77 años de edad. "No creo que fuera un asunto personal de nadie, no una prioridad, pero sí como un asunto más a analizar. Es más correcto decir que ellos lo hablaron conmigo". Al respecto de la documentación presentada por el Gobierno al PSOE, Nieto afirmó desconocerla, pero no desmintió realmente que fuera entregada. Sí trato de sembrar la sombra de la sospecha al afirmar que cualquiera puede "meter un papel en la carpeta que quiera". La documentación fue entregada en una carpeta de la Junta, pero en un papel sin sellos gubernamentales.

Escuredo, el primer presidente de la autonomía, es miembro del Consultivo desde el año 2011. La ley actual impide que vuelva a renovar en el cargo, por lo que Escuredo dejaría de cobrar el sueldo correspondiente. De aprobarse la propuesta del Gobierno andaluz, podría pasar a ser un puesto vitalicio.

Además de a Escuredo, a quien Nieto metió en el ajo, este es un asunto que afectaría solo a otras tres personas más –Manuel Chaves y José Antonio Griñán están inhabilitados para cargo público por la sentencia de los ERE, que está a falta de ser revisada en el Tribunal Supremo–.

Por un lado, al expresidente José Rodríguez de la Borbolla, quien no ha mostrado mayor interés en este asunto, según las fuentes consultadas por Público.

Por otro lado, a Susana Díaz, quien tampoco ha tenido interés alguno en obtener ninguna asignación. De hecho, según las fuentes consultadas, este asunto también fue planteado en su etapa al frente del PSOE, pero no fue abordado seriamente ante el completo desinterés por él manifestado por la expresidenta.

Y, por últmo, a quien también beneficiaría esta medida, de aprobarse, sería al propio Juanma Moreno cuando dejase el cargo. El PP, ahora que tiene también un expresidente de la Junta en potencia, ha modificado su postura en estos asuntos desde que en el año 2005 el PSOE de Manuel Chaves aprobara el estatuto de los expresidentes, que entonces fue tachado de "pensionazo" por los conservadores. Para Nieto, según dijo este miércoles, "es casi obligado dignificar la figura de los expresidentes, no estoy hablando de ninguna repercusión económica".

Fue José Antonio Griñán quien en 2011 eliminó la regulación aprobada por su antecesor. Desde entonces, los expresidentes en Andalucía no tienen estos privilegios.