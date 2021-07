Moreno busca la confrontación directa con Sánchez

Un día después de que Juan Espadas, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, alinease sin fisuras y de manera inequívoca a la mayor federación del partido con el proyecto en vías de renovación de Pedro Sánchez, el Gobierno andaluz y el PP arremetieron con dureza contra el presidente y buscaron una confrontación directa con Madrid. A su estilo, sin grandes estridencias a lo Isabel Díaz Ayuso, pero Juanma Moreno tiene clara la estrategia: el rival a erosionar es Sánchez. Para el PP, ahora –una vez conquistado Madrid–, la batalla de Andalucía, la Comunidad más poblada, es la batalla decisiva para llegar a La Moncloa.

El turismo –"falta de sensibilidad" y "constante improvisación"–, la vacunación –"ha reducido en un 43% el envío de vacunas a Andalucía, lo que demuestra que entre las prioridades de Pedro Sánchez no está lograr la inmunidad de los españoles"– y los fondos covid para la recuperación de los que la Junta reclamó 2.430 millones de euros –y pidió un Consejo de Política Fiscal y Financiera– fueron esta vez los temas elegidos por Juanma Moreno, líder del PP andaluz, y los suyos para confrontar con el Gobierno de España, una estrategia que le dio frutos durante muchos años al PSOE en la Junta de Andalucía y que ahora el PP y Ciudadanos replican en cada ocasión.

Cada vez que hay un problema en Andalucía, el culpable para el Gobierno es Sánchez. "Todo aquello que no suma al proyecto político de Sánchez ha sido marginado, orillado y apartado del Gobierno", dijo Moreno. "El problema no es tanto de caras, sino de contenido y de proyecto: ¿Cuál es el proyecto de Sánchez para España?", agregó. "No tiene un proyecto claro, sigue condicionado por Podemos y sigue siendo rehén de sus socios, con falta de criterios, objetivos y proyectos", remachó el presidente, según recoge Europa Press.



Lagunas en la gestión

Para Espadas, según manifestó el lunes, es relevante lo que suceda con el proyecto socialista en España. El éxito o el fracaso de la apuesta por el Gobierno con Unidas Podemos estará directamente vinculado, según este análisis, al resultado del PSOE en las próximas autonómicas, cuya fecha está rodeada de incertidumbre, aunque Moreno y su mano derecha, Elías Bendodo, han apostado con claridad en numerosas ocasiones por agotar la legislatura.

Así, este martes el candidato socialista se puso frente a Moreno y cargó con contundencia contra "las lagunas y falta de gestión" del Gobierno andaluz, "más allá de las obras realizadas con fondos del Gobierno de España". Así, Espadas remachó: "¿Cuál es el balance del resultado de la gestión de la Junta más allá de la agenda del presidente con visitas a obras en hospitales e instalaciones sanitarias realizadas por la Junta con fondos del Estado?: el gobierno del PP tiene muy poco que aportar en gestión más allá de la confrontación y el pulso permanente con el Gobierno de España".

El vicesecretario del PP, Toni Martín, exigió a Espadas "que deje de justificar a Pedro Sánchez como hizo con los indultos o con los fondos de la UE que no manda y que ahora sí por fin se ponga de parte de los andaluces y arrime el hombro y demuestre de una vez por todas que Andalucía es lo primero para él".