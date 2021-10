Iglesias: "Habrá dos elementos que definan el frente amplio que hay que construir: feminismo y república"

"Cuando uno tiene responsabilidades y cargos, uno tiene que medir siempre lo que dice, yo ya no tengo que hacer eso. He escrito a mi secretaria general para entender qué es lo bueno que pudiera decir. Me ha dicho 'siéntete libre', y me siento libre". Es costumbre que Pablo Iglesias "avise" antes de anunciar algo importante o susceptible de generar polémica.

Cuando estaba en el Consejo de Ministros también lo hacía, bajo una fórmula que, casi de forma automática, activaba como un resorte la atención de los periodistas, que sabían que venía un anuncio importante: "Me va a permitir que como vicepresidente no opine sobre eso, pero..."

Este domingo Iglesias lo ha vuelto a hacer, esta vez como ex secretario general de Podemos e invitado de honor a la Universidad de Otoño que el partido celebra desde el jueves, y que ha clausurado la líder de la formación, Ione Belarra. El ex vicepresidente del Gobierno se "sintió libre" y habló de la monarquía, de la república y del frente amplio enunciado por Yolanda Díaz.

En una mesa redonda con dirigentes de la izquierda internacional como Álvaro García Linera, Ofelia Fernández o Manuela D´Avila, el exlíder de Podemos dibujó un plano de lo que a su juicio representa el escenario político actual en términos identitarios y de la batalla entre la derecha y la izquierda.

Iglesias se refirió a la II Encuesta sobre la Monarquía realizada por el Instituto 40dB para la Plataforma de Medios Independientes (PMI), una encuesta que será difundida esta semana a través de Público y otros medios. Para el exdirigente, que hizo un repaso histórico de lo que han supuesto la Corona y Juan Carlos I en el sistema político español desde la transición, la monarquía ha pasado de ser un significante y un símbolo de consenso para ser hoy un elemento identitario y aglutinador de las fuerzas conservadoras.

"El elemento identitario que unifica a la derecha política, económica, judicial y mediática en España en términos ideológicos es el ¡viva el rey!", ha explicado Iglesias. En contraposición, la república sería uno de los elementos aglutinadores de las fuerzas progresistas, que también comparten, ha dicho, el feminismo, o la defensa de la plurinacionalidad y la justicia social.

"La república es hoy una identidad política de futuro, una caja de herramientas para llenar de contenido el proyecto de país", ha asegurado. Llevado al terreno de lo material (aunque de momento no pasa de enunciado de futuro), Iglesias se ha referido en esta línea al frente amplio que quiere construir y liderar la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

"Pensar república como una caja de herramientas identitaria de una España plurinacional me permite augurar que habrá dos elementos claves que definan el frente amplio que hay que construir: el feminismo y la república", ha concluido.