Iglesias pide a PSE y EH Bildu que pacten un gobierno como reflejo de la normalización vasca

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este lunes al PSE y a EH Bildu que pacten para formar un tripartito con Unidas Podemos como pegamento y traduzcan así la normalización de la convivencia que ya se ha asentado en el País Vasco.

Lo hizo en Bilbao, en su primer mitin en la campaña de las elecciones del domingo 12, al que seguirá otro el viernes al mediodía en Ordizia (Guipúzcoa). Hoy diagnosticó que la sociedad vasca "se ha normalizado" y la historia "terrible" que admitió que sufrió sin mencionar el terrorismo, ETA ni los GAL, "ha dado paso a una situación de convivencia que ya es normal" en la sociedad, pese a que hay "enormes intereses en que esa normalización de la vida política no se pueda extender a los acuerdos entre los partidos".

Unos minutos después, abundó: "Sé que es muy difícil para la gente del PSE y de EH Bildu ponerse de acuerdo para gobernar". Y así defendió el voto para la candidata de Unidas Podemos a la Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi: "Todo el mundo tiene claro en Euskadi que, si hay una fuerza política que tiene alguna posibilidad de sentar al PSE y a EH Bildu en la misma mesa y trabajar para que haya un acuerdo (…), ésa es Elkarrekin Podemos (Unidas Podemos en euskera).

Para defender la apuesta de Gorrotxategi por ese gobierno tripartito de izquierdas, Iglesias dijo que no quería hablar mal del PNV, socio imprescindible del Ejecutivo central. Le afeó el accidente del vertedero de Zaldibar y fraudes en los comedores escolares, pero lo atribuyó a que "es normal que el poder desgaste".

Desde esa premisa tan poco ofensiva, argumentó que "una estrategia de país implica que de vez en cuando tiene que haber una renovación y tiene que haber cambio", y que "es un consenso en Euskadi que el PNV necesita unos años en la oposición para seguir siendo útil a su pueblo".

Por último, ya dirigiéndose al PSE, partidario de seguir gobernando con el lehendakari, Íñigo Urkullu, los nacionalistas, Iglesias dijo que "las fuerzas políticas de izquierda no pueden hacer trampas" a sus votantes, quienes, si se decantan por una de estas tres papeletas, "no están votando para que gobierne el PNV; están votando cambio", y que, para facilitar "un acuerdo con no sé quién, ya pueden votar directamente a ese candidato".