Zaldibar, la tragedia aún impune que marcó el final de legislatura de Urkullu

Los días se convirtieron en semanas. Luego en meses. Pasaron las horas, ocurrieron cosas, pero allí, en el vertedero de Zaldibar, el tiempo seguía congelado. El 6 de julio se cumplirán cinco meses del derrumbe en el que desaparecieron dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Ambos continúan sin ser localizados. Tampoco se sabe por qué ocurrió todo esto y, sobre todo, quiénes fueron los auténticos responsables.

Cuando se derrumbó el vertedero, en Euskadi ya se respiraba aire electoral. El 10 de febrero, exactamente cuatro días después de la tragedia, el lehendakari Iñigo Urkullu anunció en una comparecencia que el 5 de abril habría elecciones, posteriormente suspendidas por la emergencia del coronavirus.

En aquella rueda de prensa, el periodista del diario Gara Iñaki Iriondo le preguntó al mandatario si no sentía la necesidad de ir a Zaldibar. En una respuesta confusa , Urkullu llegó a decir que estaba sin estar. "Estoy. No físicamente, pero estoy". También se mostró contrario a lo que denominó como una "escenificación". "No se trata de estar por estar", remarcó.

Durante aquellas semanas, los medios estaban pendientes de las novedades que surgían de la mesa de crisis creada por el Gobierno Vasco. Actualmente, las informaciones sobre la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos son proporcionadas por el Ejecutivo autonómico mediante notas de prensa semanales emitidas por el Departamento de Medio Ambiente que dirige el socialista Iñaki Arriola.

El último comunicado, fechado el pasado viernes 26, habla sobre el estado actual de las obras en la zona y destaca los avances en la "ejecución del dique de contención que garantizaría que cualquier posible desprendimiento del vertedero en su estado actual pudiera llegar a afectar a la autopista, tal y como ocurrió en el primer desprendimiento del 6 de febrero de 2020 en el que quedaron sepultados Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en el vertedero Verter Recycling 2002".

Asimismo, este martes el Consejo de Gobierno autorizó a la empresa a ampliar un depósito de seguridad "dentro de las actuaciones para acoger los residuos retirados en las tareas de estabilización del vertedero de Zaldibar y búsqueda de los dos operarios sepultados por el deslizamiento".

El nombre de Verter Recycling –que tras el derrumbe contrató los servicios de una empresa especializada en la gestión de crisis– está hoy en los tribunales: el juzgado de Durango mantiene abierta una investigación para conocer lo ocurrido. Además, Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción en Euskadi) también presentó una querella dirigida a determinar responsabilidades.

En Zaldibar y pueblos aledaños están cansados de esperar. A través de la plataforma Zaldibar Argitu piden justicia para los trabajadores desaparecidos y reclaman que se aclare por qué ocurrió ese derrumbe. Las miradas apuntan directamente hacia el Gobierno Vasco.

"Pésima gestión"

"Todavía no han encontrado a Alberto y Joaquín. Son ya cinco meses desde que familiares y amigos sufren su ausencia. Del mismo modo, tras la pésima e irrespetuosa gestión del derrumbe, ningún cargo político ha dimitido aún", valora Zaldibar Argitu en su última declaración pública.

En esa línea, "por respeto a familiares, amigos y población de la zona", la plataforma exige "depurar todas las responsabilidades políticas, con las dimisiones y explicaciones necesarias". "No podemos aceptar que actúen como si nada hubiera pasado, por pura salud democrática es urgente aclarar todas las prácticas irregulares que ha habido en el caso de Zaldibar", sostiene.

Zaldibar Argitu exige "depurar todas las responsabilidades políticas"

Bajo esas premisas se manifestarán el próximo sábado en Eibar, uno de los municipios del entorno del vertedero. "Al ser una cuestión que nos afecta a todos y todas, hacemos un llamamiento a los conciudadanos y conciudadanas de todo Euskal Herria a participar en la movilización y a ayudar con su solidaridad a esclarecer lo sucedido. Llamamos también a los diferentes actores sociales y sindicales a apoyar la movilización y las reivindicaciones que hacemos mediante ella. Es hora de tomar las calles", remarcaron.

"No fue un accidente natural"

La tragedia del vertedero estuvo presente este martes en la campaña a raíz del acto realizado en Zaldibar por Elkarrekin Podemos-IU. "No fue un accidente natural, sino una cadena de negligencias administrativas que ha provocado uno de los mayores desastres ecológicos de la historia en Euskadi", afirmó la coordinadora general de Podemos, Pilar Garrido.

En el marco de la visita realizada a esa zona, la representante de la formación morada reclamó que "se depuren todas las responsabilidades, públicas y privadas, de quienes han dejado por acción u omisión que esto pase".