En Eibar empezaron a usar mascarillas algunas semanas antes de que estallara la crisis del coronavirus. No se protegían de una pandemia, sino de los humos tóxicos que desprendía una tragedia. No en vano, este municipio ubicado en la frontera entre Gipuzkoa y Bizkaia convive con un vecino peligroso: el vertedero de Zaldibar, ese mismo que hace un mes y una semana saltó a los medios tras un derrumbe que sepultó a dos trabajadores.

Hoy sigue sin haber noticias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Máquinas y personas les buscan entre la montaña de tierra y residuos que dejó el derrumbe. Este jueves, tanto en Eibar como en otros cuatro pueblos cercanos les recordaron con dolor y rabia.

La primera expresión llegó a las 12.00. A esa precisa hora, varios comercios de la zona bajaron las persianas. Se sumaban así a un paro de tres horas convocado por la plataforma Zaldibar Argitu, creada para pedir que se aclaren las causas y responsabilidades en torno a este fatídico caso. Media hora después, las calles de Eibar, Ermua, Zaldibar, Elgeta y Mallabia se convertían en escenarios de manifestaciones para pedir, justamente, que se esclarezca todo lo que está sin esclarecer.

"Son muchas las razones que nos han llevado a parar nuestros pueblos. Ha pasado más de un mes y escuchando las palabras de algunos parece que está todo resuelto, pero no. Joaquín y Alberto siguen bajo tierra y todas las fuerzas y recursos deben estar encaminados a encontrarlos", dijeron en el manifiesto dado a conocer en la movilización.

"Deberían dimitir"

Del mismo modo, remarcaron que "toda esa basura que ha caído debe extraerse de ahí". No en vano, recordaron que "el amianto y otras sustancias tóxicas se acumulan por toneladas". "Han jugado y siguen jugando con nuestra salud. Los datos no son públicos y a pesar de dar un mensaje de tranquilidad, no se atreven a hacer mediciones por parte de una agencia independiente", subrayaron desde Zaldibar Argitu.

Se preguntaron también "quiénes son los responsables de esta catástrofe" e interpelaron directamente a los máximos representantes del Gobierno Vasco. "¿Por qué el señor Arriola (consejero de Medio Ambiente) está tan callado? ¿Por qué el señor Iñigo Urkullu mira para otro lado? Sois vosotros los principales responsables políticos de la falta de control", remarcaron, al tiempo que calificaron como "intolerables" sus "silencios cómplices". En tal sentido, defendieron que "deberían dimitir por pura higiene democrática".