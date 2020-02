El adelantado sol de primavera no tapa el gris predominante del vertedero de Zaldibar. El terreno de la tragedia continúa atravesado por excavadoras y personal de rescate. El objetivo: localizar los cuerpos de los dos trabajadores sepultados tras el derrumbe del pasado 6 de febrero. Este jueves, la plataforma Zero Zabor Bizkaian (Basura Cero en Bizkaia) advirtió sobre los riesgos de este tipo de instalaciones y remarcó, ante todo, que lo allí ocurrido no fue un accidente.

La comparecencia, que acaparó un amplio interés mediático, tuvo lugar fuera de la sede del Gobierno Vasco en Bilbao. Los transeúntes que pasaron por ese punto de la Gran Vía se encontraron con la rueda de prensa ecologista y con varios ertzainas, algunos de ellos con el rostro cubierto, que se colocaron primero detrás de las cámaras y luego a la entrada del edificio.

"Denunciamos que lo sucedido no es un accidente, sino una consecuencia fatal del modelo de gestión de residuos que llevan a cabo el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, demostrando una vez más que no se ponen los esfuerzos suficientes en velar por la seguridad de las instalaciones y, en consecuencia, de la ciudadanía.

Advirtieron además que el vertedero de Zaldibar "presentaba muy graves irregularidades", entre las que citaron la llegada a esas instalaciones de "residuos peligrosos sin autorización durante un periodo de tiempo indeterminado". En tal sentido, recordaron que según un informe emitido por la administración, "el vertedero recibió la calificación más baja en cuanto al cumplimiento de la vigilancia ambiental y de la Autorización Ambiental Integrada".

"Falta de previsión"

Por tales motivos, denunciaron la "falta de previsión del Gobierno Vasco y de las administraciones públicas para afrontar la emergencia producida por el derrumbamiento del vertedero, tanto en los primeros momentos para acceder al rescate de los trabajadores sepultados, sin las medidas de protección adecuadas, como posteriormente, no advirtiendo adecuadamente a la población de la contaminación existente por dioxinas y furanos".

Integrantes de Zero Zabor Bizkaian durante la rueda de prensa ofrecida en Bilbao. D.A.

En esa línea, exigieron, en primer lugar, que se otorgue "máxima prioridad a la recuperación de los cuerpos de Alberto y Joaquín", los dos trabajadores desaparecidos. Del mismo modo, piden que "se aclaren sin dilación las causas y estado del derrumbe", así como que se ofrezca una "caracterización y origen de dichos residuos". En particular, reclamaron que se aclaren todos los aspectos relacionados con la presencia de amianto en el vertedero y que "se informe detalladamente" sobre el "destino de los residuos".

"No hay dirección de orquesta"

Acusaron además al Gobierno Vasco de estar "improvisando" en la gestión de esta crisis e incidieron en la necesidad de que se aclaren "sin dilación" las responsabilidades en torno a lo sucedido. "No hay dirección de orquesta", dijo, de manera gráfica, uno de los portavoces de esta plataforma.

La plataforma Zero Zabor Bizkaian también ha puesto sobre la mesa otro asunto: la necesidad de que la información sobre el resto de vertederos en Euskadi "sea clara, veraz y transparente". Y no sólo eso. También pidieron que esas instalaciones, "como servicio público que son, dejen de ser un negocio privado y pasen a ser de gestión y control público". El debate está en el aire.

Denuncia de los sindicatos

Por su parte, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru han realizado concentraciones fuera de sus respectivas sedes en una treintena de localidades del País Vasco. En la misma jornada en que se cumplen dos semanas del derrumbe del vertedero de Zaldibar, las centrales sindicales han vuelto a denunciar la precariedad laboral y han advertido que "ha sido la gestión economicista de los residuos lo que generó el desprendimiento".

En ese contexto, reivindicaron "el derecho a volver a casa desde el trabajo con salud y con vida. Las concentraciones han durado 13 minutos en recuerdo, precisamente, de los 11 trabajadores muertos y los dos desaparecidos en lo que va de año en el País Vasco y Navarra.

IU lleva el caso a Europa

Este mismo jueves, Izquierda Unida ha anunciado que lleva el caso de Zaldibar al Parlamento Europeo. La formación ha registrado una serie de preguntas "al objeto de conocer si había un control desde instancias europeas del vertedero en cuestión". Además, reclama saber si la Comisión Europea "es consciente de la grave situación a la que está sometida la población cercana y qué iniciativas piensa adoptar para garantizar la salud de las personas". También ha preguntado si "existían sanciones por incumplimientos".