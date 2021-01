El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta iniciativa pretende "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación", explica el grupo socialista.

Con esta norma se busca que España no sea una excepción en la UE sobre medidas de igualdad de trato, prevención y lucha contra los discursos de odio. Más aún, recuerda el PSOE, "en un contexto de crispación y radicalización,

con la presencia en las instituciones de la ultraderecha, apoyada por la derecha tradicional, lo que hace más necesario que nunca dotarnos de herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad".

Tal como señala el grupo socialista, la iniciativa, que había sido presentada en la Cámara Baja en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse, se basa en dos principios fundamentales: "El derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato".

La proposición legislativa recoge el legado del histórico dirigente socialista y activista LGTBI Pedro Zerolo, quien siempre defendió que "discriminar no debe salir gratis", un hecho que ha recordado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra: "No hay mejor homenaje que podamos hacerle que dar a la sociedad esta ley por la que tanto luchó".

Fuentes socialistas argumentan que esta ley es "muy amplia y recoge la discriminación sin especificar un tipo concreto". En este sentido, nace con la vocación de convertirse en el "mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas".

Por ello, ahonda el PSOE, la finalidad de esta futura ley es que ningún ciudadano pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No es una ley penal

La norma incorpora en el marco jurídico del Estado español, al igual que en el resto de Europa, las directrices desarrolladas en los artículos 1, 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que "garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial".

Esta iniciativa "amplía el concepto de discriminación", al introducir en el derecho antidiscriminatorio español nuevas definiciones: "La discriminación por asociación, la discriminación múltiple e interseccional". También, pretende poner el foco sobre la prevención y reparación, por lo tanto no es una ley penal, ya que "aborda la tutela y reparación mediante el establecimiento de sanciones administrativas, porque discriminar no puede salir gratis, pero con una vocación de prevención general, y no sancionadora: sanciones que irán gradualmente desde infracciones leves hasta muy graves", sostiene el PSOE.