Igualdad reivindica las "47 millones de maneras de llamar al feminismo" con motivo del 8M

Bajo el lema "In Spain We Call It Igualdad", a ritmo de Rigoberta Bandini y con la voz de Carlotta Cosials, el Ministerio de Igualdad ha presentado su campaña para el próximo 8M, Día Internacional de las Mujeres.

La campaña cuenta con un spot dirigido por Irene Moray y con una adaptación de la canción de Rigoberta Bandini In Spain we call it soledad, cantada por Carlotta Cosials.

En el vídeo se pueden ver imágenes de mujeres y niñas en distintos ámbitos de su vida con el mensaje "celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres", señaló el Ministerio en Twitter.

"El feminismo ya está en marcha, y para que crezca tiene que ser para todas y todos" ha señalado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, durante su comparecencia. "Queremos que este 8M sirva para identificar aquello que ya es feminista, y que sirva para avanzar", apuntó.

Para Rodríguez, es de sentido común "querer un país en el que haya igualdad entre mujeres y hombres". Al igual que "luchar contra toda forma de discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia o cualquier otra circunstancia", o querer una vida "en la que poder trabajar con dignidad al tiempo que cuidas de tus seres queridos y te cuidas a ti misma o a ti mismo".

"Hemos querido representar en el spot estas situaciones cotidianas, que ya las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestras vidas", señaló la Secretaria de Estado.