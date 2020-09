"Ya vamos tarde, hay que actuar con determinación", han sido las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la reunión que se ha producido con el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero y sus respectivos equipos. Sin embargo, el encuentro que ambos han mantenido este lunes ha finalizado sin consenso tras más de dos horas. "Cuanto más tardemos, más duras serán las medidas que habrá que tomar", ha dicho. Actualmente la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de Europa en número de contagios.

El titular de Sanidad ha vuelto a emplazar a las autoridades sanitarias madrileñas a que tomen medidas más contundentes, pero ha evitado hablar de intervención por parte del Ejecutivo porque "a quien corresponde tomarlas es a la comunidad". Aun así, ha recalcado que esperan tener "una respuesta satisfactoria" por parte de la Comunidad de Madrid en la próxima reunión del "grupo covid-19", programada parta este martes.



La de este lunes ha sido la primera reunión de ambas administraciones después de que Illa expusiera públicamente que el Gobierno central no estaba de acuerdo con las medidas que la Comunidad de Madrid aplicó para hacer frente al avance del virus. El Ejecutivo regional -conformado por PP y Cs- situó en 45 las zonas básicas de salud con restricciones, mientras que Illa pedía hacerlo extensivo a toda la capital y a otros municipios de Madrid.

"No es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica", ha enfatizado Illa, en respuesta a las acusaciones del líder del PP, Pablo Casado. "Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar y que escuche", ha proseguido. A su juicio la Comunidad de Madrid "no está tomando el control de la pandemia" y lo debería hacer porque "vienen semanas muy duras". "Hay que doblar la curva, y esto no es fácil".

A lo largo de la pasada semana, en las reuniones entre las autoridades sanitarias del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo había pedido por carta restricciones en Madrid capital y los municipios que superaran los 500 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, según ha podido saber Público, las autoridades sanitarias de la comunidad también las veían adecuadas y se había trabajado sobre aplicar medidas propias de la fase 1 de la desescalada.