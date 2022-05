Imputado un familiar del líder del PP de Gijón y vocal de la Ejecutiva de Feijóo por favorecer a su pariente con falsos sondeos

El Juzgado de Instrucción 4 de Gijón ha abierto una investigación sobre Asturbarómetro, la marca bajo la que se han realizado los sondeos electorales en los últimos años en la comunidad asturiana. Ahora, gracias a las diligencias judiciales, se ha descubierto que José Fernando González Granda, quien está detrás de esta marca, es el tío de la esposa de Pablo González Menéndez, presidente del PP de Gijón y nuevo vocal de la Ejecutiva del PP conformada por Feijóo.

La denuncia, que ha dado pie a la apertura de la investigación judicial por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos privados, indica que el presidente del PP de Gijón habría encargado presuntamente a su pariente encuestas para favorecer sus propios intereses en el partido. Dichos sondeos se publicaron en los principales diarios de Asturias.

La denuncia, que también va dirigida contra el líder de los populares de Gijón, la firma Miguel Ángel Delgado, representante de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, una organización contra la corrupción, que ya ha traspasado las fronteras gallegas.

Una de las encuestas electorales de Asturbarómetro tuvo un papel clave en la guerra interna del PP gijonés que se saldó, el 15 de septiembre de 2021, con la destitución de Alberto López-Asenjo como portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el PSOE y Podemos. El PP tiene, tras la marcha de su exportavoz, dos concejalas. Él ha pasado al grupo de los no adscritos.

El juez instructor quiere saber si el sondeo de Asturbarómetro del 29 de agosto de 2021 publicado en el diario El Comercio fue cocinado con una intención política: la de justificar la destitución del líder del PP en el consistorio. Y quiere indagar si esos datos son ciertos o fueron inventados para la ocasión; datos sobre intención de voto que daban 11 concejales al PSOE y 6 al PP y un empate entre Vox y Foro de 3 concejales.

En la reunión de la junta local del PP celebrada el 14 de septiembre de 2021, el secretario general del PP de Gijón, Álvaro Queipo, leyó los datos de esa encuesta en la que además se indicaba que su grupo municipal aparecía como el peor valorado del Ayuntamiento. Aquellos datos descargaron sobre López-Asenjo toda la responsabilidad y finalmente desembocaron en su destitución fulminante.

Pero, ¿por qué aquella encuesta de Asturbarómetro apareció en un momento tan oportuno, justo seis días después de que una denuncia de la plataforma de Miguel Ángel Delgado contra el grupo municipal del PP llegase al Tribunal de Cuentas? López-Asenjo venía alertando al PP regional de los requerimientos de la interventora general del Ayuntamiento sobre el trasvase de fondos municipales a la cuenta del partido, una cuestión que finalmente está instruyendo el Tribunal de Cuentas.

En aquella reunión, los líderes del partido en Gijón reprocharon a López-Asenjo haber filtrado la documentación sobre el estado de la cuenta municipal a la plataforma que finalmente denunció.

Trabajo gratuito en Asturbarómetro

José Fernando González Granda, tío político de Pablo González Menéndez, declaró como investigado ante el juez el pasado 6 de mayo. Inspector de Educación jubilado, explicó que Asturbarómetro es sólo una marca, no hay detrás una empresa con empleados. Alegó que llevaba 25 años haciendo investigaciones de temas educativos y sociopolíticos, "a petición de los medios de comunicación debido a la credibilidad de los mismos". Aseguró que todas las investigaciones las efectúa gratuitamente.

Respecto al sondeo que enarboló la dirección del PP de Gijón para destituir al portavoz municipal, González Granda negó que se lo encargara su sobrino y negó que hubiera cobrado dinero del PP.

Público ha intentado hablar con el investigado, pero la voz de hombre al otro lado del teléfono ha negado pertenecer a González Granda: "Tengo su teléfono pero no soy él". Por tanto, ha sido imposible conocer su versión. También se ha puesto este diario en contacto con la letrada del investigado, sin obtener respuesta.

El dueño de Asturbarómetro negó ante el juez haber ostentado cargo orgánico alguno en el PP, pero lo cierto, según ha podido comprobar este diario, es que al menos entre 2016 y 2018 fue militante y acudió a las juntas locales extraordinarias.

Una marca disputada por el entorno del PP

La marca Asturbarómetro está en vigor, registrada desde 2004 a nombre de la esposa de González Granda. Pero justamente en noviembre de 2021, dos días antes de que el Tribunal de Cuentas ordenase la apertura de una investigación sobre las finanzas del PP de Gijón, otra persona ligada a ese partido solicitó el registro de la marca bajo una nueva actividad. Se trata de José Manuel del Pino Meilán, afiliado y que en estos momentos recaba apoyos para optar a la presidencia del PP local.

Según el informe de la Policía incorporado al sumario, al que ha podido acceder Público, la marca comercial Asturbarometro estudios sondeos de la opinión pública asturiana con número de marca nacional M4144267(9) corresponde a la esposa de José Manuel del Pino. La marca en manos del tío de líder del PP de Gijón está consignada a actividades de control de calidad, consta en el informe policial.

Público se ha puesto en contacto con José Manuel del Pino. En una primera conversación, este ha reconocido poseer la marca a través de su esposa. "El objetivo es elaborar estudios de mercado, pero aún no hemos hecho nada. Es una marca muy atractiva", dijo.

En una segunda conversación, horas después, Del Pino ha dicho que hace diez días traspasó la marca a otra persona "no vinculada al PP". Según él, al ser candidato a la presidencia del PP de Gijón, "creo que habría un conflicto de intereses si yo estuviera detrás de la marca que hace sondeos que pueden beneficiar a mi partido".

87.000 euros desviados a las cuentas del partido

El 3 de marzo del año pasado, la interventora del Ayuntamiento de Gijón emitió un informe en el que alertaba de que entre el 2015 y el 2019, en la anterior etapa de González Menéndez como portavoz municipal, el grupo había transferido a las cuentas del partido 86.941,16 euros de fondos municipales sin justificar, según ha podido constatar Público a través del expediente del Tribunal de Cuentas.

Según la interventora, esas transferencias no estaban soportadas con "ninguna documentación" que acreditara "su vinculación con los fines municipales para los que fueron otorgados" los fondos. Entre ellos, como por ejemplo, el mantenimiento de la sede del PP en la ciudad, los pagos a una empresa de transporte de mercancías sin el respaldo de las correspondientes facturas, o el abono de intereses por descubierto en la cuenta bancaria.

Además, la interventora advertía de que a fecha 6 de julio de 2019, tres semanas después de que González Menéndez dejara el cargo, la cuenta corriente del grupo había sido vaciada y se encontraba "a cero", cuando, según la contabilidad municipal, debería tener al menos 2.100 euros de transferencias del Ayuntamiento que el grupo debía abonar en concepto de cotizaciones sociales de sus trabajadores.

"Los gastos a los que se destinó parte de la aportación realizada al grupo municipal (en concreto la cuantía de las transferencias realizadas al Partido Popular) no se ajustan a la finalidad para la que esta aportación estaba prevista", sostiene el informe, que recordaba que el Tribunal de Cuentas era el organismo competente "para instruir el correspondiente expediente" y, en su caso, "exigir el reintegro" de los cerca de 87.000 euros irregularmente derivados al PP.

Ocho meses después, a raíz de la denuncia de Miguel Delgado, el Tribunal de Cuentas ordenó elevar el caso a su sección de enjuiciamiento e investigar los hechos, a pesar de que el fiscal había pedido su archivo, al estimar que no se cumplían los requisitos "para acordar el archivo de las actuaciones".

El Tribunal tiene competencias para exigir la devolución de las cantidades defraudadas y de los intereses correspondientes y para embargar los bienes de los responsables, así como para dar traslado de la causa a la justicia ordinaria "si hubiese indicios de responsabilidad criminal".

De Gijón a la Ejecutiva Nacional del PP

Pablo González Menéndez fue elegido presidente del PP de Gijón el 26 de febrero de 2021; hasta entonces había sido concejal y secretario general del PP de Gijón. Entre 2015 y 2019 fue el portavoz municipal, periodo que investiga el Tribunal de Cuentas. Desde 2019 es diputado en la Junta General del Principado de Asturias. El grupo parlamentario del PP ha declinado el ofrecimiento de este medio para contactar con González Menéndez.

Los sondeos que realizó su tío político con la marca Asturbarómetro están ahora bajo el foco de la Justicia. Esos sondeos electorales, que casi siempre daban mejores pronósticos al PP de los que finalmente lograba en los comicios municipales, se realizaron con "cuatro o cinco" encuestadores autónomos coordinados por C. G. P., según declaró José Fernando González Granda.

Público ha podido hablar con este hombre y ha confirmado que trabajó con el tío del líder del PP de Gijón, pero no ha querido contar quién le pagaba, si González Granda, el PP o los periódicos que encargaban las encuestas. "A veces he trabajado gratis", ha dicho, para rematar: "Es un lío del PP de Gijón y yo no sé nada".