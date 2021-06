La batalla entre el Partido Popular y Vox se juega desde la derecha. El líder de los populares, Pablo Casado, ha protagonizado este miércoles una intervención dura en el Congreso a cuenta de los indultos a los presos del procés e incluso ha hecho una polémica referencia a la guerra civil, en la que ha equiparado a ambos bandos del conflicto. "La guerra civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia", ha afirmado.

Tras el alegato inicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la "utilidad pública" de los indultos, le ha tocado el turno al líder de la oposición. Minutos antes, el socialista ha advertido de que "no habrá referéndum de autodeterminación", salvo que "quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el Artículo 2 y, posteriormente, los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum".

Casado ha acusado presidente del Gobierno de querer "subastar a España en una mesa de despiece para poder veranear un año más en Doñana" y ha asegurado que, al conceder los indultos, se ha metido "en un campo de minas del que no saldrá indemne": "Será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional", ha afirmado. "De su mano el golpismo ha dejado de ser un delito para convertirse en un buen negocio", ha proseguido.

Casado ha anunciado que el PP ya ha recurrido los indultos ante el Supremo

El conservador ha anunciado que su formación ya ha recurrido los indultos ante el Tribunal Supremo, aunque como adelantó recientemente Público hay varias voces dentro del PP que ponen en duda que el recurso prospere ante la "debilidad argumental" del mismo, que exige a quien impugne la decisión ser "parte interesada" en el caso.

El líder del PP también ha mostrado su escepticismo ante la promesa de Sánchez respecto al referéndum reclamado por Govern catalán. "O es usted un mentiroso o nos toma por tontos a los españoles. ¿Y ahora pretende que le creamos cuando dice que no habrá un referéndum?", ha formulado retóricamente ante el atril de la Cámara Baja.

Casado ha hecho una predicción a futuro. "Por su culpa volverán a a declarar la independencia. Pero esta vez lo haremos sin sus cartas marcadas. En ese galimatías ya le digo que cuando gobernemos se cumplirán todas las penas", ha asegurado. Por último, ha reclamado a Sánchez que dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones: "Sólo así podrá, quizá, indultarle la historia".



Tras el líder del PP ha intervenido Santiago Abascal, presidente de Vox. El ultraderechista también ha cargado duramente contra Sánchez y ha afirmado que "nunca ha habido tantos ni tan diversos motivos para censurar un gobierno". Su formación ya presentó una moción de censura el pasado año que se saldó con un fracaso histórico: solo fue apoyada por los 52 diputados de Vox.

Abascal ha pedido al PP que "asuma su responsabilidad y presente una moción de censura contra Sánchez: "Nosotros les apoyaremos, sin reproches. Dicen que no dan los números.... ¿lo han comprobado? ¿Creen que en Teruel, que en Cantabria o en Canarias no pueden apoyarlo? Esta Cámara ya no representa el sentir de los españoles. Es su responsabilidad tratar de conseguir los apoyos necesarios, le lleve el tiempo que le lleve", ha zanjado.