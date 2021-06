La cúpula directiva del Partido Popular se enfrenta a otro calvario judicial a cuenta de la Kitchen, la trama que investiga el presunto espionaje ilegal desplegado en torno al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Esta semana deberán comparecer en la Audiencia Nacional la exnúmero dos del PP, María Dolores de Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro y el que fuera jefe de gabinete de la 'popular' en el Ministerio de Defensa, José Luis Ortiz, entre otros cargos. La exministra comparecerá este martes, un día antes que su marido y su antiguo subordinado. Los tres están investigados por cohecho, malversación y tráfico de influencias

En el PP anhelan su desimputación. Los cargos consultados por Público creen que las explicaciones de la exsecretaria general del partido bastarán para convencer al juez Manuel García Castellón de su "inocencia", aunque pronostican que el caso se alargará con la comisión de investigación en el Congreso. El mismo día en el que se levantó el secreto de sumario la expolítica acudió a la Cámara Baja a rendir cuentas ante los diputados, pese a que horas antes se decidió aplazar su comparecencia. "Verla allí sola, perdida, con los ujieres, fue un 'shock'. Ella, que lo fue todo en el partido", señalan voces de la dirección del Congreso.

Otros temen que sus declaraciones "frenen el crecimiento" que ha experimentado el PP en intención de voto en los últimos meses, según algunos sondeos, aunque en ese sentido exponen que sus declaraciones se producen en "un buen momento" a inicios del verano. "La gente no está a la política, sino a sus vacaciones. Y más después de un año pandémico", razonan.

A Cospedal se le atribuye "el montaje" del dispositivo parapolicial para robar a Bárcenas información comprometida que pudiera implicar a la dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza. El juez sospecha que la intervención de Cospedal y López del Hierro pudo ser "decisiva" para captar como confidente policial en la operación a Sergio Ríos, entonces chófer de la familia Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Cospedal en noviembre de 2020.

Las deudas de Casado con Cospedal

Su imputación cayó como un jarro de agua fría en Génova: Cospedal fue la clave para que el actual líder popular, Pablo Casado, llegara al poder en el año 2018. Una deuda que el conservador saldó colocando a la exsecretaria general dentro del Comité Ejecutivo del PP y premiando con cargos de relevancia a sus afines. Unos meses después, renunció a su puesto en el órgano de dirección del PP tras hacerse públicas las grabaciones entre ella y el comisario jubilado José Manuel Villarejo y días más tarde dejó también su escaño en el Congreso.



El presidente popular le agradeció su decisivo apoyo en las primarias con estas palabras: "Gracias María Dolores por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla La-Mancha, por ser una ministra y una consejera excelente, por ser quién ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Muchas gracias", le espetó frente a un auditorio que irrumpió en aplausos.

El líder del PP, Pablo Casado, junto a la exsecretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal y otros miembros del partido en el Congreso. — Europa Press

Pese a su salida de la política activa, Cospedal siempre será la valedora de Casado. Por ese motivo el PP no le abrió expediente informativo tras conocerse su imputación, alegando que en el momento de los hechos la exnúmero dos de Génova no tenía un cargo público. Un razonamiento que contrasta con las medidas ejercidas contra el exministro Jorge Fernández Díaz al poco de conocerse que había sido imputado por este mismo caso. A él sí se le abrió expediente.



El voto de silencio de Casado con la corrupción del PP

"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad de presidente del PP", esas fueron las declaraciones del presidente popular cuando trascendió públicamente la imputación de Cospedal. Esas palabras se produjeron en respuesta a las insistentes preguntas de la prensa mientras simpatizantes del PP increpaban a las periodistas que las formulaban. Lejos de censurar esa actitud, el presidente del Partido Popular señaló que estaba "bastante de acuerdo con esos señores" que querían censurar las preguntas.

Casado anunció que no iba a responder a más preguntas sobre la corrupción de su partido, que enmarca en "épocas pasadas" en las que él era un "estudiante de BUP" o un simple "diputado raso", pese a que la Kitchen data del año 2013. El conservador realizó esa declaración de intenciones en el mes de febrero, tras la debacle de su formación en las elecciones catalanas, en las que pasó de 4 a 3 diputados. La interpretación de Génova fue que Bárcenas había entrado de lleno en la campaña autonómica por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder de la oposición realizó otro sorpresivo anuncio que ya se venía barruntando desde hace meses: el cambio de la sede de Génova a otro emplazamiento para "desvincularse" de la corrupción del partido. Una mudanza que se vendió como "inminente" y a la que todavía no se le ha puesto fecha, a la espera de que les llegue una oferta convincente por el edificio.