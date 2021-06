El PP alza la voz contra la Iglesia después de lo dicho por la Conferencia Episcopal en defensa de los indultos a los condenados por el procés. En concreto, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó este jueves que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes "por el diálogo", cuando fue preguntado expresamente por la medida de gracia y la postura de las diócesis catalanas.



Estas declaraciones no han sentado nada bien a algunos de los miembros de la formación que dirige Pablo Casado. Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este viernes a "apuntar" y "no olvidar": "Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar, pero es que aquí ha habido un golpe de estado, un golpe de estado, y han sido condenados por un golpe de estado", ha señalado Aznar. "Están indultando a unos señores que te dicen que van a repetir el golpe de estado", ha reprochado el expresidente del Gobierno.



Hernando cree que los condenados por el 'procés' no cumplen los requisitos para ese perdón

Por otro lado, el senador del PP por Almería y miembro de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha asegurado este viernes que la Iglesia "siempre estuvo por el perdón de los pecados" pero ha subrayado que los condenados por el procés no cumplen los requisitos para ese perdón. Por eso, ha calificado de "grave error de la Iglesia" la declaración de la Conferencia Episcopal Española.



"Los delincuentes sediciosos no cumplen ninguno. Tampoco los de la Ley del indulto. Grave error de la Iglesia", ha resaltado el parlamentario del Grupo Popular, en un comentario en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



En otro mensaje, el senador del PP ha criticado la decisión de indultar que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha subrayado que, "a pesar de la fanfarria, trompetería y propaganda una gran mayoría" está en contra de la medida de gracia porque "al no haber arrepentimiento saben que lo volverán a intentar".



La dirección del PP se reafirma en la posición de Casado

Este jueves, la dirección nacional del PP se reafirmó en la posición propia que ha defendido Pablo Casado contra los indultos a los condenados por el procés y no entró a valorar el apoyo de los obispos españoles al diálogo, según fuentes de la cúpula del partido consultadas por Europa Press.



Así, en Génova se remiten a las declaraciones de su jefe de filas, que, según recuerdan, ha sido claro y contundente estos días contra los indultos. "Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez", aseveró esta semana.



De hecho, a raíz de las declaraciones de los empresarios y de los obispos catalanes a favor del diálogo y la medida de gracia, el presidente del PP afirmó que "los únicos accionistas del PP son los españoles". "Solo a ellos nos debemos", proclamó el lunes ante los diputados y senadores de su partido en el Congreso.