Los "infiltrados" de la Policía en los medios de comunicación

La Policía no solo tiene agentes infiltrados que trabajan para ellos en los movimientos sociales y políticos: también tienen gente que trabaja para ellos "infiltrada" en los medios de comunicación. En este caso, no para obtener información, sino para difundirla, para propagar las versiones policiales sobre determinadas cosas (que muchas veces tienen que ver también, a su vez, con las acciones de colectivos sociales o de movimientos que trabajan para transformar la sociedad).

Francisco Javier Barroso, que trabaja para el diario El País. Aunque igual sería más preciso decir que trabaja para la Policía desde el diario El País. Fijaos en esta noticia en ese diario, El País, del 25 de junio de 2022: "Premio de la Policía Municipal de Madrid para el periodista Javier Barroso. El periodista de El País Francisco Javier Barroso recibió ayer de manos del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, una placa de reconocimiento otorgada por la Policía Municipal de la capital. Se destacó "su colaboración y difusión del trabajo" que realiza a diario el cuerpo.

Desde hace ya muchos años, (al menos desde que yo empecé a participar y a tener memoria sobre estas cosas), cada vez que la Policía actúa contra una determinada movilización (en una manifestación, en una asamblea, en un desahucio) y reprime o detiene a personas que participan en esos movimientos, inmediatamente uno siempre se encuentra en la prensa las notas de Francisco Javier Barroso reproduciendo punto por punto, de manera absolutamente acrítica, las versiones policiales sobre los acontecimientos (siempre encaminadas, lógicamente, a defender tal o cual actuación represiva y a criminalizar a las activistas).

De hecho, se ha ganado varios comunicados de diversos colectivos sociales denunciando su acción concertada con la Policía. En 2012, cuando la Policía detuvo a varias personas que habían hecho una acción simbólica en el metro de Madrid para protestar contra las subidas de precio que impuso Esperanza Aguirre, Radio Klara 104.4 FM, una emisora libre de Valencia, publicó un comunicado.

"En esta línea de criminalización y mala fe, el colaborador –sería injusto para los compañeros de su profesión que contrastan sus datos llamarle periodista- de El País, Francisco Javier Barroso, conocido manipulador de información sobre el 15M, remite a "fuentes policiales" para asegurar que los compañeros detenidos por los actos de protesta, en los que no hubo ni heridos ni altercados, han sido puestos bajo disposición policial por "las informaciones que les llegaban directamente de miembros del Movimiento 15-M", dice el comunicado.

Presuntos individuos –escribe el firmante de la noticia- que "según dicen, están en contra de los métodos que usaban en los sabotajes y no comulgaban con perjudicar a los usuarios del metro". Es harto conocida la labor intoxicadora de Francisco Javier Barroso: él fue el autor de un texto similar hace dos meses, cuando una redada racista en Lavapiés llegó a los medios transformada en "algarada" radical.

Como puede verse en la información aportada por Diagonal, que sí que pudo contrastar la noticia, los datos fueron intencionadamente "distorsionados". No solo lo dijeron los compañeros. Sigo leyendo aquel comunicado: "...los datos fueron intencionadamente distorsionados; hasta el punto de que, tras múltiples quejas, el Defensor del Lector de El País reprochó al periodista que elaborara una noticia reproduciendo solamente la versión facilitada por la Policía, sin contrastar con testigos".

Y concluye el comunicado de Radio Klara: "Barroso está especializado en periodismo de sucesos y su historial de publicaciones en El País da cuenta de su frecuente recurso a "fuentes policiales". En junio del año pasado, la Policía Municipal de Madrid le concedió un premio "por difundir la labor del Cuerpo. Frente a la manipulación y los intentos de dividir las acciones legítimas de resistencia, es necesario tirar del freno de la manipulación, señalar a los falsos profesionales y difundir información veraz".

Dijo el Defensor del Lector: "La información de la actuación policial en Lavapiés que se publicó en este diario, Riña multitudinaria contra la policía, ha motivado la protesta de varios vecinos. Carlos Vidania escribe: "A mi parecer, por más que ocurra frecuentemente, y por más que en sus actuaciones la Policía tenga carácter de autoridad, no es la de periodista una función que deba limitarse a dar curso a los comunicados de esta institución".

Emanuela Borzacchiello escribe que es periodista italiana y se encontraba por casualidad en La Corrala en la noche del viernes al sábado. "Como periodista me pregunto por qué solo está presente el relato policial y no el relato de otros testimonios/vecinos, personas que estaban en la plaza La Corrala cuando pasó todo".

"Como periodista me pregunto por qué se escribe: "algún congregado pedía linchar a los policías", y no se dice quién es la fuente de esta descripción, que me parece una historia bastante curiosa, ya que estaba allí y no he visto a ningún grupo violento que quisiera la confrontación a toda costa con la Policía". Sin embargo, -concluye el defensor del lector-, la noticia no recoge, como reflejan las quejas, las que defienden distintos testigos.

El texto precisa en tres ocasiones que se basa en la nota suministrada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pero ello no basta para dar una idea cabal de lo ocurrido cuando hay relatos que contradicen íntegramente la tesis policial. "Debería haberse acudido a más y discrepantes fuentes". El otro "infiltrado" que trabaja en los medios al servicio, no de los lectores o de la audiencia, sino de la Policía, Manuel Marlasca, es el periodista español que más veces ha sido premiado por la Policía.

Premio de la Fundación Policía Española 2022. Premio Guardia Civil 2017 en la modalidad Audiovisual por la sección Expediente Marlasca del programa Más vale tarde. Premio de la Fundación Policía Española 2015 al Mejor Blog sobre Temas Policiales por La Pringue. Premio de la Fundación Policía Española 2013 en la modalidad de Radio por el programa Oficinas de sicarios al servicio del crimen.

A Manuel Marlasca le tocan siempre las medallas de la Policía, que llevan "lotería" también, porque van acompañadas de 6.000 euros. Los años que no le tocó el premio fue porque él formaba parte del jurado, en 2017, por ejemplo. Y en 2018 también.